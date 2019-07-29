私菸定調「超買」讓蔡英文被罵翻　黃國昌：陳菊應查是誰出的餿主意

▲黃國昌。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

針對總統蔡英文日前以「超買」定調私菸風波引發爭議，時代力量立委黃國昌29日表示，蔡英文第一時間已展現徹查到底的決心，使用超買一詞應是幕僚給她錯誤的建議，引燃大眾怒火，認為「秘書長陳菊應該徹查到底，到底是誰給總統這個餿主意。」

國安特勤人員私菸風暴延燒，蔡英文原先以「超買」代稱，引起軒然大波，27日總統府公布第二波懲處名單時將「超買」的文字改為「違法私菸」，而當天蔡英文也為用詞不當引發誤會向大眾致歉。

黃國昌29日受訪時表示，其實總統府回應私菸案的態度有經過轉折，「我覺得蔡總統第一時間震怒，並要求徹查到底，也非常明快的讓國安局長、總統府侍衛長去職，展現某種程度的決心」。

黃國昌說，接下來的發展就讓他有點「訝異」，不知道是不是蔡英文幕僚給她錯誤的建議，竟然用超買的詞彙來形容已構成刑事犯罪的行為，因為關務署一直都以走私、私菸這兩個名詞稱呼，府方的用詞卻突然轉彎，「不知道是誰幫蔡總統出這個餿主意，讓她背黑鍋，使得蔡總統必須站出來為了用詞不當引發誤會，向社會大眾道歉。」

黃國昌認為，這並非蔡英文第一時間的想法，後來為何莫名其妙改用超買，引燃大眾怒火，「秘書長陳菊應該徹查到底，到底是誰給總統這個餿主意。」