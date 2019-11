18歲女斬首奶奶養的西施犬　「頭顱放梳妝台」冷血傳照片給家人

▲少女殘忍分屍西施犬。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州一名18歲少女竟然斬首奶奶養的愛犬,還故意把頭顱放置在對方臥室的梳妝台上,並把一系列照片傳給其他家人觀看,行徑十分冷血,被捕後坦承殺狗行為但未透露原因,目前被起訴虐待動物等指控。

居住在曼非斯市(Memphis)的18歲少女史密斯(Kyoko Smith),本月初砍下奶奶所飼養的西施犬頭顱後,將頭放在梳妝台上,心臟則切下放在冰箱裡。警方本月13日接到報案後,前往曼非斯市東南部的住所中逮捕史密斯。

一名不願意透露身分的家人告訴警方,他們有收到史密斯傳來的殺狗照片,還有附近鄰居表示,她常發現史密斯會盯著她的狗,「我曾經問她,『你在做什麼?』她卻只回答我,『你的狗很冷』。」

本案近來開庭時,史密斯雖然坦承殺狗,但沒有透露犯案動機,被控謀殺動物等罪,將有可能面臨最高6年的監禁,目前以保釋金美元5,000元(約台幣15萬元)交保,但法官要求她需去接受心理諮商,預計將於12月9日再次開庭。

Teen decapitated her grandmother’s dog, stored head in drawer, police say https://t.co/XEvy7UWGw0 pic.twitter.com/F0rMPJGXRx