18歲女斬首奶奶養的西施犬　「頭顱放梳妝台」冷血傳照片給家人

▲少女殘忍分屍西施犬。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名18歲少女竟然斬首奶奶養的愛犬，還故意把頭顱放置在對方臥室的梳妝台上，並把一系列照片傳給其他家人觀看，行徑十分冷血，被捕後坦承殺狗行為但未透露原因，目前被起訴虐待動物等指控。

居住在曼非斯市(Memphis)的18歲少女史密斯(Kyoko Smith)，本月初砍下奶奶所飼養的西施犬頭顱後，將頭放在梳妝台上，心臟則切下放在冰箱裡。警方本月13日接到報案後，前往曼非斯市東南部的住所中逮捕史密斯。

一名不願意透露身分的家人告訴警方，他們有收到史密斯傳來的殺狗照片，還有附近鄰居表示，她常發現史密斯會盯著她的狗，「我曾經問她，『你在做什麼？』她卻只回答我，『你的狗很冷』。」

本案近來開庭時，史密斯雖然坦承殺狗，但沒有透露犯案動機，被控謀殺動物等罪，將有可能面臨最高6年的監禁，目前以保釋金美元5,000元（約台幣15萬元）交保，但法官要求她需去接受心理諮商，預計將於12月9日再次開庭。

Teen decapitated her grandmother’s dog, stored head in drawer, police say https://t.co/XEvy7UWGw0 pic.twitter.com/F0rMPJGXRx — New York Post (@nypost) November 27, 2019

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