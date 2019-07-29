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外媒分析美中談判「難產重大協議」　彭博：沒有一方急著妥協

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▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美中貿易談判代表30日將在上海重啟協商。外媒似乎沒有預期雙方能達成重大協議，《華爾街日報》援引消息人士指出，美中在導致5月談判破裂的問題可能無法取得重要進展，但有機會各自獲得利益。《彭博》則報導，緊張局勢仍存在，沒有一方似乎急著妥協。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）預計30日抵達上海，與中國國務院副總理劉鶴會面。消息人士告訴《華爾街日報》，美中談判5月初突然破局，雙方不太可能在造成破裂的問題取得重大進展，不過，還是有機會各自獲得適度利益，包括美國堅持中國致力修法來保護智慧財產權、放棄補貼國營企業，北京也會全面要求美國取消關稅。

《彭博》報導，中美貿易戰長達1年，美國總統川普與中國國家主席習近平6月在G20大阪峰會見面，雙方稍微放軟態度，雙方代表本周也將於上海會晤。然而，雙方近期釋放的訊息並不一致，緊張氣氛也沒有全部消散。

《新華社》28日報導，中國已從美國購買數百萬噸大豆，中方企業將繼續尋求美國農產品，除了大豆還有棉花、豬肉、高粱、小麥、玉米、乳製品等。《人民日報》則指出，此舉是為了實現習近平與川普在日本達成的共識，美方也應該有所回應。

《彭博》指出，即便如此，北京仍稱美國是香港近期示威運動的幕後黑手，此外，聯邦快遞公司（FedEx Corporation）聲稱不慎把華為包裹轉往其他地區，中方發現其中還有其他非法行為。

國際金融服務公司摩根史坦利（Morgan Stanley）位於香港的中國經濟學家邢自強（Robin Xing）表示，中美雙方在關鍵議題仍存有巨大差異，「目前為止，全面協議前方還沒有明確的道路。」

白宮聲明指出，中美談判會涵蓋一系列問題，包括智慧財產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務、貿易逆差以及執法層面。前美國財政部官員杜拉爾（David Dollar）也是布魯金斯學會資深研究員說，中國不會做出戲劇化的讓步，美國要面臨的問題，則是能否接受實際的妥協或恢復緊張情勢。

►►美中29日重啟貿易談判　新華社：已有數百萬噸大豆運往中國

►►2020大選前貿易協議空談？　川普悲觀：中國拖延等待民主黨贏

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關鍵字：中美貿易戰,協議,北美要聞

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