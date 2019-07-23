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怪男2度伸頭狂聞熟睡女臀部！　網惑：妹子的屁股會比較香？

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實習記者賴韻如／綜合報導

印尼近日瘋傳一段「聞屁影片」，只見畫面中一名怪癖男，伸頭埋入一名熟睡女子的臀部，開始狂聞了3秒，還意猶未盡地想聞第二次，沒想到熟睡女卻突然驚醒，怪男才停止這詭異行為。這段影片隨後引起大批網友討論，大家都紛紛取笑並佩服該男「只聞其香，不聞其臭」。

影片在22日被分享於影音網站「LiveLeak」上，目前未知兩人是否為熟識關係。從影片中可以看到，這名怪男一開始就有些緊張，不停地左顧右盼觀察四周的情況，顯然是意有所圖。隨後，他便走向熟睡女的屁股旁，「一頭埋入」開始狂聞整整3秒，沒想到聞了一次還不夠，過一下子後他又偷偷摸摸向前，再次確認周圍沒人後，又開始伸頭狂聞。未料這次才聞不到1秒，熟睡女就忽然驚醒，立刻被這名男子的怪異舉動嚇到，並將手護著自己的臀部。

▲▼ 怪癖男狂聞屁股。（圖／翻攝自Liveleak）

▲▼怪癖男狂聞熟睡女屁股，直到該女子驚醒。（圖／翻攝自Liveleak）

▲▼ 怪癖男狂聞屁股。（圖／翻攝自Liveleak）

這段影片才發布不到一天就引起大批網友討論，不少人都相當不解該怪男的行為，紛紛留言表示，「超詭異！」「妹子的屁股會比較香？」「這是什麼怪癖阿？」「是我一定嚇死....」、「所謂只聞其香，不聞其臭？」不過，也有不少網友直呼，「如果影片中的女子是男子的媽媽，那事情就大條了！」

根據加拿大魁北克大學（Université du Québec）在2016針對1040名魁北克居民的調查發現，有高達45.6%的受測者對至少一種被認為是「異常性慾」感到非常有興趣，其包括戀物癖、摩擦癖、受虐待和窺陰癖等等；而有三分之一（約33%）的受測者則親身體驗過至少一次的「異常性慾」。

Sex 性 做愛 男女 性愛／達志示意圖

▲有33%的受測者親身體驗過至少一次的「異常性慾」。（示意圖／達志影像）

研究人員喬亞爾（Christian Joyal）還發現，男性比女性來說，更難以分清楚「慾望」和「性幻想」的區別，他們總是毫無理由的期待「幻想」會成真。相較之下，女性就比較理性，儘管她們的「性幻想」有時比男人還露骨、變態，但回到現實，用「正常」的方式來解決性慾還是她們的首選。

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關鍵字：LiveLeak,聞屁,印尼,東南亞要聞

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