漁工使用廚房起口角　砍殺同胞丟入海中…有悔意判13年

▲屏東縣「明滿祥38號」印尼籍漁工砍殺同胞丟入海中，屏東地方法院依殺人罪判處13年 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍漁船「明滿祥38號」印尼籍漁工兼廚工哈尼姆，與同國籍的哈里揚托因細故發生口角，持船上菜刀砍殺哈里揚托後丟入海中死亡；屏東地方法院以他犯後有悔意，依殺人罪判處有期期徒13年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決書說，哈尼姆和哈里揚托兩人均為印尼籍漁工；2017年8月6日，經由境外僱傭方式，從香港登上東港籍「明滿祥38號漁船」，該船當時由台籍辜姓男子擔任船長。

「明滿祥38號漁船」於同年8月3日從屏東縣新園鄉鹽埔漁港受檢出港，以從事遠洋捕撈作業，哈尼姆是該船上漁工兼廚師；哈里揚托是漁工，兩人在漁船工作期間，因工作勞逸分配不均素有嫌隙。

2018年5月17日下午11時許，行經美屬關島東北方530海浬處時，哈里揚托在漁船後甲板廚房欲料理食物，適哈尼姆欲準備船員餐食，雙方因廚房使用情事發生口角爭執。哈里揚托先持廚房用刀攻擊哈尼姆，哈尼姆搶奪該菜刀受傷，憤而持該把菜刀追砍哈里揚托，哈里揚托逃跑，最後被砍成重傷，被哈尼姆丟入海中死亡，並清洗船上血跡。

辜姓船長翌日下午2 時許，因未見哈里揚托行蹤，詢問船上漁工，漁工們均表示應詢問哈尼姆，始知哈里揚托被丟入海中訊息，並通報漁業署轉請海洋委員會海巡署出動船艦前往搜救，惟未找到哈里揚托。漁船入港後採集船上血跡和哈里揚托的父親血液做比對，確定是哈里揚托。檢方獲報主動偵辦依殺人罪起訴。