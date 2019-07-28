獨／闖列車長室抽菸玩折疊刀　光頭刺青男：你想打我嗎？我又沒要殺人

記者郭世賢、張君豪／基隆報導

28日下午台鐵局、鐵路警察真是忙到翻，除了張姓民眾因補票問題與台鐵列車長在台北車站月台發生衝突外，中午另班台鐵221車次自強號由花蓮開往樹林的列車，居然傳出一名無座位旅客持刀衝進列車長室、掏出自身攜帶的折刀在玩弄嗆聲，並且公然在車廂內抽菸，當場目擊的旅客嚇得毛骨悚然，緊急打電話向警方求助。

▲台鐵28日中午開往樹林自強號列車上有男子持刀躲入車長室。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵28日中午開往樹林自強號列車上有男子持刀躲入車長室，男子身上有把折疊刀。（圖／記者郭世賢翻攝）

台鐵局人員擔心若上前制止、恐爆發流血衝突，於是透過列車無線電聯絡行控中心、通知鐵路警察局大批警員在松山車站前完成攔截佈署，由於雙方僵持不下，台鐵人員利用221班次自強號列車下午2點42分駛抵松山車站時，報警請警方上車將這名怪異持刀男子請下調查。

列車長當時巡視列車時，發現這名異常男子躲入列車長室，被發現候他居然辯稱：「我想說我有花錢、我就能坐」列車長詢問他：「你剛剛手上拿的是刀子嗎？」這名男子居然回說：「就算是刀子、我又沒殺人！」這名男子還帥氣地把刀子從腳踝跟襪子邊緣抽出給台鐵人員看，理直氣壯好像沒犯錯般。

台鐵人員告誡他車上不能抽菸、不能進入車長室，結果男子反嗆：「你告訴我，犯了哪條刑法？還是要罰我錢？不然你打我好了！」列車長質問他：「你有需要哺乳嗎？」（因為車長室為哺乳室）結果這名男子妙答：「抽菸某種程度跟哺乳差不多啦！」「你到底要怎麼你跟我說！」

由於雙方你一言我一語僵持不下，結果台鐵人員考量乘客安全、緊急與鐵路警察連繫、下午2時許在松山車站完成警力布署將這名擅闖車長室亮刀又抽菸的可疑男子請下車並終止旅運服務，將他轉交鐵路警察局警員進行調查。

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