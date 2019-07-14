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影／悼勇警「唱警察進行曲」？基層怒批作秀　鐵警局：會再研議

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▲鐵警局原先準備在李承翰告別式安排警員唱警察進行曲遭批作秀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鐵警局原先準備在李承翰告別式安排警員唱警察進行曲遭批作秀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

鐵路警察局嘉義派出所勇警李承翰，日前在車廂內奮勇奪刀不幸殉職，李姓警員公祭原定17日舉辦。但13日有基層警員在臉書「靠北警察」粉絲專頁投稿反映，指出警界高層打算在李員告別式當天召集警員上台演唱「警察進行曲」；基層痛批，事發迄今、長官都在想搏版面，「真有顧慮到逝者和家屬感受嗎？」甚至有警員留言痛批「不要再消費李承翰了！」

「靠北警察」臉書粉專13日有警員投稿表示，「看到長官們要求，公祭的其中一個橋段要指派幾位同仁上台演唱『警察進行曲』，實在有點傻眼，也許長官們是想將這首歌獻給李姓學長，但長官是否有想過，這樣的場合應該要慎選橋段，尊重家屬想法，而不是一意孤行決定？」


基層投稿抱怨，「長官們一直說要讓李姓同仁風光，但從事發到現在，我們眼中看到的、體認到的，都是長官們在想著要如何博取版面，真的有為逝者和家屬著想嗎？回到眼前，不管是風光還是消費，是不是都該適可而止？而不是一味的以媒體曝光度和長官的感受為首要考量。」

▲鐵警局原先準備在李承翰告別式安排警員唱警察進行曲遭批作秀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鐵警局原先準備在李承翰告別式安排警員唱警察進行曲遭批作秀，鐵警局緊急澄清。（圖／記者張君豪翻攝）

基層發文甚至質疑，「請求各位長官，可否暫時放下你們的官僚想法？可否暫時放下你們天馬行空的鬼點子？可否尊重學長的家屬，莊重而平靜的的讓學長離開呢？」

對此鐵路警察局今天發表回應，表示唱「警察進行曲」是紀念李員的犧牲奉獻，但目前尚未定案。鐵警局從善如流回應表示，唱歌的出發點是出發點是想感念承翰的犧牲奉獻，如果基層有意見，儀式將可能以播放輕音樂、不唱歌方式，鐵警局會與各界多方討論並尊重家屬意見，將再與警政署研議儀式流程。

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關鍵字：鐵路警察局,勇警,李承翰,警察進行曲,作秀

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