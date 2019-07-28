普悠瑪旅客北車攻擊列車長？警增援衝月台...補票糾紛啦！

▲今天28日下午台北車站發生乘客因補票發生口角糾紛，第一時間誤傳乘客攻擊列車長，鐵路警察局下午特別出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台鐵1202車次28日下午3點25分發生一起旅客補票與列車長發生口角衝突事件，當時鐵路警察接獲報案，有民眾在該列車上因為票務糾紛、情緒激動持雨傘攻擊列車長，鐵路警察局台北分駐所獲報後立即派遣警力趕赴台北車站月台查看，警員到場發現張姓民眾因不熟悉列車搭乘規定，持悠遊卡搭乘普悠瑪列車，當時施姓列車長發現違反乘車規定後，在台鐵人員、鐵路警察建議下，讓張姓民眾自行轉車前往基隆，鐵路警察強調處理過程未發現民眾攻擊列車人員衝突，但過程遭民眾PO網PTT討論，鐵警局深恐不實消息散播，下午主動說明。

鐵路警察局表示，當時接獲民眾報案，派遣警員陳昱志、張永維到場瞭解案情，該車查票的施姓列車長，也向表示張民並無民眾報案有任何攻擊之行為，僅情緒激動大聲咆哮，警方研判純屬虛驚一場，警方記錄張姓民眾資料後就讓列車繼續行駛。

對此台鐵局事後說明：這起旅客被要求補票發生的口角衝突，是因台鐵432次列車長當列車行進到板橋站時，查驗到第5車廂，發現一位張姓旅客持電子票證要到基隆站，當時列車長向旅客說明，列車台北站開車後下一停車站是七堵站，核算票價旅客無法接受，列車長建議旅客可以在台北站換乘其他列車，旅客下車後開始抱怨普悠瑪、太魯閣一樣是自強號，為什麼不能使用電子票證？

張姓民眾在月台上大聲叫囂，引起這場報案意外，列車長依規定遂通報鐵路警察局台北分駐所，後由路警協助查明旅客身份，張姓乘客情緒平復後，繼續在台北站搭乘後續1202次區間車往基隆、所幸這起補票造口角衝突僅是虛驚一場！

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