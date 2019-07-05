暖心勇警4年9月獲118支嘉獎　表揚大會前殉職同事悼...永遠缺席

▲李承翰在分駐所服務表現相當優異，也善於熱心助人，4年間快速累積118支獎勵。（圖／翻攝李姓警員臉書）

記者邱中岳／高雄報導

鐵路警察局高雄分局嘉義分駐所警員李承翰，因3日處理逃票糾紛，竟遭嫌犯一刀刺死殉職，而李承翰也因平時表現優良，在所內擔服勤務4年9個月間，也熱心的幫助民眾協尋遺失物，幫助身體不適的人送醫。

英勇殉職的警員李承翰，表現優異之外也相當熱心，李承翰原本要參加5日由警友會在台南舉辦的表揚大會，但卻在表揚前夕殉職，也讓整個表揚活動緊急喊卡。

而李承翰在2015年畢業後，在10月分到分駐所服務，短短2個月間迅速累積14支嘉獎，另外，2016年、2017年都有33支嘉獎的表現，2018年則是有24支嘉獎，而2019年直到7月份，也累積了14支獎勵，4年多來累計達118支嘉獎。

分駐所警員指出，平時李承翰在派出所內表現很好，遇到失智老人也會發揮暖警精神協助返家，除此之外，也幫忙安撫開導民眾，也順利將人勸下，還有協助迷途旅客以及尋獲拾得物，4年多來協助案件將近2百件。

包括幫民眾拾獲皮夾、協助身體不適的民眾送醫，其中還有民眾曾經貼文，文中看到李承翰與1名皮包失主合照，2017年李承翰拾獲該名失主的皮夾，隨即找到失主交回皮夾，也讓該名失主相當感念。

該名失主得知李承翰因公殉職後，也在臉書上留言感念，「非常感謝您當時的幫忙，在得知消息的時候心情很複雜，為您感到不捨，辛苦您了一路好走！」

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