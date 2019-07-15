不讓李承翰悲劇重演！　台鐵提6做法：擬增防身噴霧、設新型驗票閘門

▲鐵路勇警李承翰遭砍殺殉職，7名與他要好的同袍穿上「兄弟」T恤，到靈堂為李承翰慶生。（圖／鐵路警察局高雄分局提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵7月初發生乘客因補票糾紛突揮刀砍殺鐵路員警血案，導致25歲鐵路警察李承翰傷重不治殉職。台鐵局15日會同鐵路警察局召開研商會議，就遇站、車發生突發性暴力事件時，如何加強各項防範措施，擬訂具體做法，提出精進作為，包含落實通報及因應SOP、研議增加值勤人員防身噴霧器材、新購城際列車、通勤電聯車設置監視器以及對管制不足的車站新／增設新型驗票閘門，防堵無票旅客進站。

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▲鐵路勇警李承翰遭揮刀砍殺，仍忍痛制伏嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝、當事人臉書）

在加強值勤人員自我安全防護訓練部份，台鐵著手檢討第一線人員保安配備，除目前有在列車長室配置防身棍外，將研議視需要增加防身噴霧器材，會徵詢乘務人員意見後採購。另外，台鐵也規劃增加列車長、站員及服務員等自我防衛訓練課程，提高執勤時自衛及處理能力。

▲台鐵列車目前有配置木棍給列車長防身，後續將研議增加防身噴霧器材。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵指出，現有車輛與車廂內皆已裝置緊急對講機，但未來新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛，每個車廂均將設置監視器及緊急對講機做為緊急連絡列車長、司機員及行控中心之用，現有通勤電聯車也規劃於車廂內增設監視器，預計民國110年全數完成。

▲台鐵強調會落實無票不進站措施，針對管制不足的車站將增設新型驗票閘門。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

台鐵強調，會嚴格執行旅客無票不得進站乘車措施，包括剪票口管制，並要求列車長、站務員隨時巡邏列車、月台及站區，注意任何可疑人事物。針對目前管制不足的中小型車站及人流眾多之大型車站增設新型驗票閘門，涵蓋241處車站，本案計畫分3年建置，預計民國111年完成。

針對風險管理制度，台鐵則會新增站車突發性暴力事件項目，檢視歷年來旅客、乘務人員及員警遭受攻擊狀況，加以有效管控，降低事件發生風險，分析嚴重程度跟發生頻率，以及找出危害真因與對策，並積極落實安全評估，逐年滾動式檢討改進。

▲鐵警局在重要時段將編排雙警巡邏，8月底也會配發250具電擊槍給值勤同仁。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

至於鐵警局部份，各簡易、招呼站除原有鐵路警察巡邏箱外，另協調地方警察局增設巡邏箱，提高車站見警率。鐵路警察已啟動相關安全防護機制，針對轄內各站區及列車，重要時段編排雙警巡邏，確保執勤員警自身安全。

目前鐵警局已配發1,257支防護型噴霧器（辣椒水），並預計於8月底配發250具電擊槍。在執勤安全方面，加強裝備與教育訓練，並結合台鐵局鐵安演習，預擬各種狀況實施現地演練。最近一次「鐵路危安事件聯合實員演練」，預定在7月30日登場。