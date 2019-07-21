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少女辦身分證...意外尋獲生父　他擁女大哭：得到完整愛情

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▲少女辦身分證...意外尋獲生父　他擁女大哭：得到完整愛情。（圖／新竹市政府提供）

▲16歲少女與未曾謀面生父相認相擁而泣。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市香山區戶政事務所近日完成一項超級尋人任務，幫助一對16年來無緣見面的父女，得以見上一面，稍稍安慰彼此心中多年的遺憾；16年前，香山區一名女子懷了身孕，卻礙於現實因素，不能嫁給女嬰的生父游姓男子，因此，女孩長大之後也從來沒有見過生父。因申辦身分證的因素，香山戶政事務所居中牽線，協助找到生父，讓血濃於水的至親終於見面，16年來心中的牽掛，讓父女兩人相擁大哭，但因彼此已有各自的家庭，父女兩人只能在短暫會面後忍痛分別，但也紓解了彼此心中16年來的牽掛與思念。

少女表示，母親在16年前和其生父相愛，但因長輩極力反對而被迫分手，被迫接受長輩安排的另一婚約，但母親與生父分手後，發現竟然已經懷孕，原本打算將她生下後由生父認養，然而卻因故還是由母親親自扶養，直至她長大成人，轉眼間16年過了，卻始終無緣見上生父一面。

▲少女辦身分證...意外尋獲生父　他擁女大哭：得到完整愛情。（圖／新竹市政府提供）

▲游先生對女兒說，他把悲傷留在16年前與母親分手的那天，雖然這段感情沒有完美的結局，但過程中，他所得到的愛情相當完整。

少女說，母親16年前與生父分手後，雙方就不再聯繫，因此也沒機會聯繫上生父，近期少女因為打工需開戶，要辦理身分證件，需要法定代理人，也就是生父出面一同辦理，香山戶政事務所積極協助少女尋找生父，幾經波折與公所同仁的努力，終透過網路聯繫上游男，雙方約定於在香山戶政事務所見面。

少女與生父16年來第一次見面，面貌相似的兩人原本面面相覷，非常沈默，但隨著父親吐露他內心16年來的愧疚與遺憾，少女強忍的情緒與淚水終於潰決，使血濃於水的父女兩人相擁嚎啕大哭。

兩人完成申辦身分證權利義務的行使登記及製發謄本流程後，當初阻止游男與少女生母在一起的外婆也向游男道謝，感謝他在16年前的成全，以及過去十幾年的退讓，因為彼此的退讓才能成就各自後來的婚姻與家庭。

游先生亦對女兒說，他把悲傷留在16年前與母親分手的那天，雖然這段感情沒有完美的結局，但過程中，他所得到的愛情相當完整，他也很感謝年輕時的那段單純與美好。少女雖然只和父親見上短短的一面，但非常感謝戶政工作人員的幫忙，讓她與父親都能完成這16年來心中的缺憾。

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關鍵字：戶政,尋人,生父,新竹市政府

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