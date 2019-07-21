蘆洲車禍「死者身分大逆轉」！哥哀痛趕抵醫院認屍…驚喊：這不是我弟

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市蘆洲長榮路與三民路口21日清晨6時許發生死亡車禍，一輛直行的黑色自小客車高速撞上左轉公車，造成車內駕駛當場死亡。警方事後依照轎車車牌追查死者身分，原以為死者是21歲的羅姓男子，豈料上午家屬到場指認後，羅男哥哥才驚訝直呼「這不是我弟！」目前經初步了解，死者身分應為另名41歲的呂姓男子，目前全案深入調查中。

▲黑色轎車駕駛撞上公車後已無生命徵象，經送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者趙永博攝）

清晨6時許，大都會客運14路公車自三民路左轉駛進長榮路，但一輛直行的黑色自小客車卻高速攔腰撞上，車體當場後彈旋轉，車頭嚴重毀損，待救護人員趕抵時，小客車駕駛已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍因頭部傷勢過於嚴重，宣告不治身亡。

在案發當下，警方依照自小客車車牌追查死者身分，發現該輛黑色轎車登記在一名羅姓男子名下，經聯繫上車主後，羅男指出，該車平時皆借給弟弟開，且羅男在第一時間撥打弟弟電話又無人接聽，警方因此才會誤將死者認為年僅21歲的羅姓男子。

死者兄長當下也以為弟弟身故，悲傷趕到醫院認屍，豈料一看後才驚呼「這不是我弟弟！」現場警方也傻眼，事後眾人追查之下，才發現羅男弟弟仍在租屋處呼呼大睡，因睡得太沉而未接聽手機。警方事後立即請羅弟前往醫院認屍，經指認後研判應是羅弟另一位從事鐵工的呂姓同事（41歲），為求審慎，警方此次採集指紋進行比對，並立即通知呂男家屬到場，全案正進一步調查中。

此外，警方也表示，由於公車行車紀錄器老舊，畫面為黑白且相當模糊，根本無法辨別號誌燈號，確切事故責任歸屬、事發原因，仍需調閱周遭監視器畫面後才能釐清。

【更多新聞】

►撞擊瞬間曝光！蘆洲自小客飛撞公車「後彈旋轉」 21歲男頭部重創亡

►影／老員工墜牧草粉碎機…悽慘爛碎亡！檢相驗僅剩「11塊殘屍」可辨部位

►衝撞貨車「推行5公尺」4機車全倒 他「開口笑」落跑卻留下大牌



▼警方原以為死者身分為21歲的羅男，但經其兄長指認後，才發現是「認錯人」。（圖／記者趙永博攝）