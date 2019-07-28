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仲夏藝文季紙風車「戲劇萬花筒」　 在歡笑中學習減碳愛地球

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▲仲夏藝文季紙風車「戲劇萬花筒」　 在歡笑中學習減碳愛地球。（圖／新竹市政府提供）

竹市仲夏藝文季紙風車「戲劇萬花筒」 ，3000位親子在歡笑中學習減碳愛地球。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市「2019仲夏藝文季」第三場活動於27日晚在普天宮隆重登場，由紙風車劇團帶來精采劇碼「戲劇萬花筒」，以生活經驗作為出發點，活動現場透過演員與大朋友小朋友的戲劇互動，開拓表演藝術新視野，博得滿堂喝采。副市長沈慧虹表示，極端氣候是目前全球面臨的問題，此次表演以生活化的方式，闡述如何厲行節能減碳，讓親子在歡樂的氣氛中共同學習「減碳愛地球」。

「戲劇萬花筒」係由小朋友最孰悉的紙風車靈魂人物「巫頂」進行4個精彩故事串場解說，演出的劇碼有「你怎麼辦？災害來臨的教育劇」，教導孩子面臨災害如何自處；「楊桃樹的故事」敘述一對相依為命的兄弟，受到仙鶴的報恩卻不貪圖富貴；「小芬小蓮深海歷險記」請台下小朋友一起幫小芬、小蓮想辦法，解開壞人的騙術；「深海魚的熱情落跑大賽」邀請現場的大朋友、小朋友伸出雙手，共同幫助深海魚的賽跑，學會珍惜海洋資源。現場大朋友小朋友玩得不亦樂乎，歡笑聲不斷，從戲劇互動中，學習生活經驗與環保知識。

▲仲夏藝文季紙風車「戲劇萬花筒」　 在歡笑中學習減碳愛地球。（圖／新竹市政府提供）

除了以上劇碼，此次特別加入氣候變遷主題的串場演出，就是巫頂到同學小巫婆家，發現他家冷氣開到16度夏天像冬天一樣冷、走路1分鐘還堅持開車、停車後也不熄火、送禮物的包裝盒包了好多層、還專吃進口食品，這樣的生活方式會加速地球暖化，造成氣候變遷。期許親子在觀賞戲劇當中，能夠了解地球現在的天氣變化異常，需要人類即刻展開救援行動。

帶著一對兒女來看演出的連小姐表示，現在夏天一年比一年熱，還經常有急降雨造成到處淹水，今天活動主題用輕鬆的方式教導小朋友在生活中節能減碳，大家都很有感，相信小朋友回家後就會照著做，也會叮囑沒來看表演的家人，一起來落實減碳愛地球。

沈慧虹副市長表示，「2019仲夏藝文季」系列活動已持續辦理5年，每次活動都得到民眾的熱烈參與，也達到最佳的宣導成效。邀請大家參與「仲夏藝文季」的壓軸場，8月31日在大湳雅公園，由采風樂坊演出「十面埋伏」，見證跨越千年史詩的東方器樂劇場。請大家一起關掉家中的冷氣，走出戶外享受自然的涼風與精彩的表演，讓孩子的暑假生活充滿知性與感性的美好回憶。

▲仲夏藝文季紙風車「戲劇萬花筒」　 在歡笑中學習減碳愛地球。（圖／新竹市政府提供）

▲仲夏藝文季紙風車「戲劇萬花筒」　 在歡笑中學習減碳愛地球。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：紙風車,新竹市政府

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