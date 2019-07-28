元朗濺血衝突24傷2人嚴重　港警「拘捕11男」譴責暴力行為　

▲元朗爆發警民衝突。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

27日的「光復元朗」遊行結束後，港警晚間開始驅散仍未離開的示威者，雙方爆發混戰。香港醫管局今（28）表示，截至早上8時，元朗衝突中共有24人受傷，其中2人情況嚴重。警方則於淩晨作出回應，稱行動中拘捕年齡18至68歲11名男子，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及襲擊等，至少4名警員受傷。

為抗議白衣人21日追打市民，大批民眾27日下午發起「光復元朗」遊行，但未獲警方批准，自下午自晚間爆發多次警民衝突。當晚9時45分左右，警方在元朗站外發射多枚催淚彈驅散示威者，大批示威人士進入車站內；晚間10時左右，速龍小隊警員突然進入元朗站圍捕，混亂中有民眾頭部受傷濺血。

▲示威者拆毀路邊的鐵欄 。（圖／路透社）

據《東網》報導，香港警方今日淩晨會見記者，公共關係科高級警司余鎧均表示，早前警方已明確反對元朗的集會，但集結人士堅持前往元朗，並作出一連串暴力行為，警方逼不得已下使用適當武力，制止集結人士的暴力，警方必須譴責有關的暴力行為。

余鎧均指出，由於有示威者在元朗站外天橋向警員投擲滅火筒，警員希望到天橋控制情況，才進入西鐵元朗站；而由於情況發生在電光火石之間，所以並無通知港鐵。

余鎧均稱，警方曾使用海綿彈、橡膠彈及催淚煙等驅散人群；示威者使用嚴重武力，警方才在民居附近使用催淚彈制止，而經瞭解後，警方證實催淚煙射上簷篷的位置並非屬於老人院，而警方亦已聯絡在大馬路附近的22間老人院舍，提醒要關好門窗；而各院舍的負責人均表示無住客因吸入催淚氣體不適。

▼ 警方稱，催淚彈並無擊中老人院 。（圖／路透社）