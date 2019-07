港鎮暴警強勢清場濺血！元朗示威者幾乎離開　17人送醫2重傷

▲香港元朗衝突,稍早仍有示威者在路旁逗留,但午夜前大部分人都已經離開。(圖/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

香港大批民眾27日參與「光復元朗」示威遊行,但未獲警方批准,自下午自晚間爆發多次警民衝突。香港媒體報導,截至晚間11時30分左右,大多數示威者都已經撤離;當局表示,衝突中有17人受傷,10人需住院,其中2人傷勢嚴重。

香港警方晚間稍早表示,自27日下午5時許起,警方在元朗由西向東進行驅散行動,至晚間9時許,除了元朗西鐵站南側一帶仍有少量人士集結,大部分人士都已經離開。警方警告,將於短時間內派員推進,若有集結人士拒絕離開將被拘捕。

警方9時45分左右在元朗站外發射多枚催淚彈驅散示威者,大批示威人士進入車站內;晚間10時左右,速龍小隊警員突然進入元朗站圍捕,混亂中有民眾頭部受傷濺血,有媒體目擊車站大廳地板留下一灘血跡。

▼《紐約時報》記者目擊元朗站內留下血跡。



Blood on the floor of the Yuen Long station, for the second time in a week pic.twitter.com/rKKpdrZrT0