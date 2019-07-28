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港鎮暴警強勢清場濺血！元朗示威者幾乎離開　17人送醫2重傷

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▲▼017/07/27元朗衝突，示威者晚間聚集在路旁逗留。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港元朗衝突，稍早仍有示威者在路旁逗留，但午夜前大部分人都已經離開。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

香港大批民眾27日參與「光復元朗」示威遊行，但未獲警方批准，自下午自晚間爆發多次警民衝突。香港媒體報導，截至晚間11時30分左右，大多數示威者都已經撤離；當局表示，衝突中有17人受傷，10人需住院，其中2人傷勢嚴重。

香港警方晚間稍早表示，自27日下午5時許起，警方在元朗由西向東進行驅散行動，至晚間9時許，除了元朗西鐵站南側一帶仍有少量人士集結，大部分人士都已經離開。警方警告，將於短時間內派員推進，若有集結人士拒絕離開將被拘捕。

警方9時45分左右在元朗站外發射多枚催淚彈驅散示威者，大批示威人士進入車站內；晚間10時左右，速龍小隊警員突然進入元朗站圍捕，混亂中有民眾頭部受傷濺血，有媒體目擊車站大廳地板留下一灘血跡。

▼《紐約時報》記者目擊元朗站內留下血跡。

至晚間11時30分左右，元朗站大多示威者已經離開。香港醫管局表示，截至晚間11時，元朗衝突中有17名傷者被送往醫院，10人需住院，其中2人傷勢嚴重。

▼港警速龍小隊晚間10時左右進入車站。（圖／路透）

▲▼2019/07/27，香港元朗警民衝突。（圖／路透）

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關鍵字：元朗,香港反送中,光復元朗,速龍,清場,粵港澳要聞

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