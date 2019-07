凱特王妃也跟上復古風潮！從古希臘到Prada SS19，重返時尚圈的髮箍歷史小故事

當模特兒們走上 Prada SS19伸展台,他們頭上的填充髮箍瞬間驚豔全場,在時尚圈掀起新一波浪潮。髮箍可以搭配各種造型,有珍珠貝殼粉,也有低調黑皮革的設計,繆西亞普拉達 Miuccua Prada 的奢華髮箍一推出,即為這款年代久遠的飾品開闢一條輝煌的復興之路。

就很多方面而言,與其說髮箍是一項單品,不如說它是能讓整體造型更加分的關鍵。你可以選擇 Prada 的填充髮箍或愛麗絲髮箍,愛麗絲髮箍的命名靈感來自路易斯·卡羅Lewis Carroll 筆下的同名角色(之後,迪士尼 1951年推出的動畫電影《愛麗絲夢遊仙境》講述了一位跌入另一個世界的戴髮箍女孩愛麗絲,這部電影更加深了髮箍與她之間的羈絆)。

髮箍有著披肩或頭巾的歷史風貌,它既複雜、有特定的文化信仰和用途,穿著絲質衣服的格洛麗亞斯旺森Gloria Swanson甚至戴著髮箍悠閒漫步。髮箍亦有精雕細美的一面,功能更近似於創意飾帽或髮飾。

髮箍的故事百百種也算是見怪不怪了,髮箍和其相似物品已存在好幾世紀—美索不達米亞的頭戴可以固定頭髮、希臘的桂冠花圈則源自於神話,這兩者呈現出智慧和體能的象徵。此外,中世紀的皇冠和永生花環則深受古文明和科切拉音樂節愛好者的熱愛。

20 世紀時,髮箍歷經了各式各樣的轉變。 1920 年代,新一代的女性誓言擺脫傳統的裁縫侷限。無聲電影女星克拉拉伯恩Clara Bow 和路易斯·布魯克斯Louise Brooks 的俏麗短髮與髮箍完美相襯,這個年代的經典形象從此深深刻印在人們的腦海裡:任何《大亨小傳》風格的派對若少了閃閃發光的髮箍搭配隨風飄揚的羽毛,那就少了一絲滋味。

到了1930年代,可可香奈兒Coco Chanel 設計的髮箍搭配白色腰帶褲,飄散著休閒自在的特色;而1940年代的髮箍在第二次世界大戰中扮演著女性的實用穿搭,具有功能性的髮箍不但改變了婦女在專業領域的地位,也改變了某一段時期布料供給和職場要求服裝標榜的實用主義。

最廣為人知的莫過於在海報裡寫著「We Can Do It!」的鉚釘女工 (Rosie the Riveter),紅白波點的髮帶在另一則廣告中以「防潑水、可水洗、防塵 (Water repellent. Washable. Dust proof.)」的描述呈現,而這個髮帶也成為女兵工的制服元素。

戰後,髮箍又回歸到裝飾性質,可以在頭頂上看見它的存在,也可以為整體造型達到畫龍點睛之效。碧姬芭杜Brigitte Bardot 在電影《輕蔑》中經常以髮帶造型現身,寬版海軍藍的頭巾配上條紋上衣和粗眼線;葛麗絲凱莉Grace Kelly 配戴髮帶也十分時髦有型;而奧黛麗赫本Audrey Hepburn的髮箍則有蝴蝶結裝飾(有時還有她的寶貝小鹿Pippin相伴);賈姬Jackie O 在印度之旅中身穿亮麗粉紅搭配髮帶;莎朗蒂Sharon Tate佩花嬉皮士的裝扮搭配一條低低橫跨額頭的髮帶作為裝飾。

歷史進展到流行寬鬆線條和慵懶魅力的1970年代,黛安娜·羅斯Diana Ross 頭戴閃亮的絲絨髮箍,而碧安卡·傑格Bianca Jagger 則對54俱樂部中戴的華麗金屬風髮帶一見傾心。

1970 年代也是髮帶在體育界復興的時期,比約恩博格Björn Borg 延續了1920年的傳奇網球選手蘇珊·蘭格倫Suzanne Lenglen 經典的毛圈布風格。在球場之外,1980年代健身影片的興起也創造不少令人印象深刻的造型,例如奧莉薇亞紐頓-強Olivia Newton-John和雪兒 Cher,亮色系的髮帶與彈性纖維織物和暖腿襪堪稱天生一對。

1990年代至2000年代,愛麗絲髮箍再度成為時尚寵兒,希拉蕊·柯林頓Hillary Clinton 愛不釋手,而大螢幕上的名人也都相繼跟上潮流—包含《獨領風騷》的艾莉西亞·席薇史東Alicia 、《金髮尤物》的莎瑪·布萊兒Selma Blair ,還有最毒蛇的髮箍女王《花邊教主》布蕾爾·沃德夫(蕾頓·米絲特Leighton Meester飾演)。

這些過往的點點滴滴讓髮箍在現今的地為充滿趣味,可以在自由奔放的海灘、嚴肅的政治場合和深夜娛樂場合看見它的身影。髮韻味十足的時髦女郎、上學帶點小心機的學生、幻想成為公主的女孩、光芒四射的健身女王、西裝筆挺的上班族和精心打扮的女性,無一不深愛著髮箍。而髮箍也總能勾起人們對黛安娜王妃的記憶,王妃曾在1985年的澳洲之旅將一條祖母綠和鑽石製成的項鍊搖身一變成為鑲有珠寶的髮箍。

如今,髮箍也能呈現出帥氣俐落的風格,如Dior SS19 推出的光滑髮帶極簡主義風格,配上絲緞般滑順的頭髮;或Shrimps AW19 隨性的皮草與珍珠邊編辮而成的髮箍設計。在西蒙尼·羅沙Simone Rocha的巧手下,SS19和AW19推出的閃亮亮髮箍都已成為大家喜愛的商品。

這些髮箍迸出新滋味,它們保留了1990晚期/2000初期水鑽和髮夾邊的懷舊元素,也傳遞出戴上玩具皇冠、讓人瞥見高高地枕在頭上的寶石或緞布的純粹童稚情懷。無論是野心勃勃的女孩或皇室成員穿戴,這款髮箍都能百分百與配戴者相輝映,在未來的時日裡肯定也能續綻璀璨。



※文字:Rosalind Jana | 編輯:Travis Travie | 來源:CNI |

(完整文章請看VOGUE.com)



