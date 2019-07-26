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昆凌一身Ralph Lauren套裝　成為2019溫網超美時尚風景

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2019溫布頓網球錦標賽男子單打總決賽，除了凱特王妃的絕美穿搭之外，這次Polo Ralph Lauren也邀請了許多明人前往觀賽，其中包括林俊傑、崔始源、David Beckham等等，而昆凌的絕美優雅裝扮，可以說是這場球賽場邊超美的時尚風景之一。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

昆凌選擇了Ralph Lauren Collection 2019早秋系列亮相，這件米駝色的無袖羊絨毛衣，昆凌搭配同色系高腰寬褲，簡約流暢的線條自在隨性。有趣的是，這次周杰倫沒有一同前往，不過兩人卻在IG Story互相隔空放閃。周杰倫發了一張看電視的照片，表示自己沒有在現場，但是昆凌隨後也發了一張IG Story，照片中是她與崔始源的合照，竟然出現了周杰倫，並且寫了「你與我們同在」，隔空放閃太甜蜜！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而這次同樣也受邀出席的崔始源，則是以Ralph Lauren Purple Label 2019深藍色夾克搭配白色褲裝，舉手投足盡顯沉穩優雅的英倫紳士風範。除此之外，崔始源也拍攝了一組街拍照片，以Polo Ralph Lauren 白色polo衫與藍色襯衫搭配白色長褲，在倫敦街頭展現美式休閒時尚。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie | 來源：Ralph Lauren |
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：昆凌,崔始源,RalphLauren,溫布頓網球賽,VogueTaiwan

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