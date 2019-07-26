張鈞甯、隋棠曬出最新Chloé Aby鎖頭包　完全美出新高度

繼春夏推出街拍人氣包款Chloé C後，Chloé特別選在七夕情人節前夕，精心呈獻全新早秋系列包款──Aby鎖頭包，這款從史上最經典的50個包之一、來自於Chloé的傳奇手袋 paddington再重新變身的Aby鎖頭包，甫亮相便迅速讓張鈞甯、孫芸芸、隋棠與許路兒等眾女神紛紛曬包。曾經風靡全球的IT Bag強勢回歸，以不同面貌栓住時尚迷芳心！









承襲於2006年發表的Paddington鎖頭包，Aby鎖頭包同樣選用極具品牌標誌性的鎖頭作為吸睛亮點，卻透露有別於Paddington的性格靈魂。時尚感強烈、線條流暢的Aby鎖頭包，以硬挺造型與柔軟角度為特色，收納空間大且包款輕盈，適合日常穿搭。而經過重新詮釋的Chloé鎖頭，外型宛若珠寶般精緻輕巧，鑲嵌的LOGO燙金皮革更散發Chloé風格。紋面柔軟光滑的小牛皮，搭配煥發金色與銀色光澤的扣環，綴以具有功能性的鎖頭與垂墜鍊飾鑰匙，再以摺疊皮革束帶確保包款完整扣合，盡顯Aby鎖頭包的精緻質感。







全新Aby鎖頭包可以手提、肩背或斜背等三種方式穿搭，並備有經典百搭的黑色、咖啡色、灰色及早秋新色「雲朵淺藍」可供選擇。孫芸芸以長版風衣詮釋Aby咖啡色鎖頭包的都會時尚、隋棠與許路兒則不約而同以休閒裝扮打造Aby黑色鎖頭包的帥氣型格，而氣質出眾的張鈞甯手拿清新脫俗灰藍色調、被稱為「仙女色」的雲朵淺藍鎖頭包，充分展現Chloé調配特殊色的非凡功力，為烈日高溫捎來沁涼仙氣。Chloe Aby鎖頭包 中尺寸 NT$73,800。





Aby鎖頭包自今年三月於巴黎時裝週首度曝光後，便成為眾所期待的話題包款，各國風格達人紛紛以自我風格演繹Aby鎖頭包的多樣風貌，正式宣告鎖頭包強勢回歸時尚圈，重返IT Bag排行。鎖頭包再度掀起話題，把時間回到久遠的2004 年，那時 Chloé 31 歲的創意總監菲比費洛Phoebe Philo第一次推出一款千禧年代經典配件。

它正是重量級的、頂端有著把手的帕丁頓包包Paddington bag。帕丁頓包包迅速地竄紅，並受到狂熱信徒的追捧。根據美國Vogue 雜誌報導：「為 2005 年春季打造的 8000 個包包款式，每一款都在到店前就售罄了。」







從那個年代的It girls和超級名模、到龐克歌手寇特妮洛芙Courtney Love，似乎沒有人可以抵擋帕丁頓包包慵懶與時髦兼具的魅力。就連Chloé 現在的創意總監娜塔莎羅姆西李維 Natacha Ramsey-Levi 也一樣。這位巴黎設計師在具代表性的千禧年代重點商品上加上她的個人標誌，在近期推出「Aby 鎖頭包」，這款具有自我特色的職場造型超級配件。







那個年代的名流都會提著包包走紅毯，包括凱特摩絲 Kate Moss、芭黎絲和妮可 Paris and Nicole、凱特柏絲沃Kate Bosworth、凱蒂佩芮Katy Perry、珍妮佛洛佩茲 Jennifer Lopez、琳賽蘿涵 Lindsay Lohan、以及一長串音樂名人和電視肥皂劇明星都鮮少讓他們的帕丁頓包包離開觀眾視線（或離開他們彎起的手肘）而最新的Aby鎖頭包就像它的前身帕丁頓包包一樣，可以讓輕薄的連身裙以及覆蓋度超低的涼鞋變得有堅韌有精神，但它與下一季的經典塹壕大衣和寬大的針織毛線衣也一樣能夠完美搭配。

※文字：Sandy Hsu,Julia Hobbs | 編輯：Sandy Hsu, Birdy Liu | 來源：Chloe, CNI |

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