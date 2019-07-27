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日7-11不再24小時營業！百間店連署求「想活命」：一晚不足10名客人

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▲▼日本7-Elevene,日本小七,日本7-11,便利商店。（圖／路透）

▲日本7-11店長連署抗議，希望縮短營業時間。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

便利商店7-11以24小時全年無休而大受歡迎，但日本分店將透過縮短經營時間的實驗，來決定未來是否選擇有限時間營業。對此，許多7-11店長就集體連署表示，人手真的嚴重不足，若繼續堅持，恐怕會出人命。

綜合日媒報導，2019年2月「東大阪7-11違約金事件」引起社會關注，東大阪市一間7-11自行縮短營業時間，僅從清晨6時營業至凌晨1時，中途休息5小時。然而卻遭7-11總部罰款1700萬日圓（約486萬新台幣），理由為違反加盟合約。

當時該店店長透露，自從一同經營的妻子去世後，已經有4名長期兼職的員工接連辭職，人手不足，他一個人漸漸撐不下去，才會選擇縮短營業時間。此話一出，社會輿論壓力終於讓7-11總部撤回追加違約金的要求，承諾讓部分店家實驗縮短時間的營業效益。

但類似的困擾卻不是只有少部分店家。123間日本7-11便利商店的店長聯署寄信給NHK，內容中提到，大部份通宵經營的壓力都在店長身上，許多店長一星期7天都在工作，雖被勞動基準監督署警告，卻因人手不足，迫於無奈繼續違法，「慢性人手不足讓人無法堅持下去，這樣下去將會出人命」。

報導指出，便利商店當初選擇24小時營業，是為了提供夜間工作的人們便利，同時證明「夜晚仍有人活動」，間接有助於社區安全，讓人在緊急時刻避難。不過現在夜間工作減少、安全度上升，便利商店24小時營業的必需性不再，甚至一晚不足10名客人光顧，絲毫不影響銷售，就盼能隨著社會變遷，讓經營系統一同轉型。

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關鍵字：日本,便利商店,7-11,店長,連署,24小時,營業,日韓要聞

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