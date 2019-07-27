「鐵馬青春逍遙遊」 鼓勵青少年走出戶外杜絕毒品誘惑

▲桃園市龍潭警分局27日舉辦「鐵馬青春逍遙遊」，市長鄭文燦主持鳴槍起跑儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局龍潭分局鼓勵青少年參加正當休閒，27日舉辦「鐵馬青春逍遙遊」，市長鄭文燦指出，暑假期間市府與警方大力宣導「飆體力、不飆車」，鼓勵青少年走出戶外，防杜毒品、詐欺與幫派入侵校園，透過騎乘鐵馬讓青少年與家人一起走出戶外，親近大自然。

「鐵馬青春逍遙遊」於27日上午8時在龍潭區北龍路龍潭運動公園舉行，規劃單車路線全程約13.5公里，吸引逾2000人報名參加，市府與警方現場宣導「飆體力、不飆車」，提倡親子正當休閒，報名人員還致贈排汗衫與投保意外險等好康。

▲桃園市龍潭警分局27日舉辦「鐵馬青春逍遙遊」，上千參與市民從起跑點魚貫出發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦表示，暑假期間多數青少年未安排打工、遊學、旅遊或其他正當休閒活動，為避免發生深夜遊蕩、流連網咖、涉足不當出入場所、吸毒等偏差行為，市府與警方以「暑期保護青少年—青春專案」為主題，推動青少年身心健康的「鐵馬青春逍遙遊」，以導正偏差行為之活動。

分局長蕭欽杰說，龍潭警分局承辦這項青少年活動，提供青少年正確育樂休閒，也對在場市民宣導有關犯罪預防嘗試，讓青少年飆體力不飆車，以有效預防暑假青少年犯罪或涉入不正當場所，影響身心健康發展。

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