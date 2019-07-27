陽光輕曬的絕美戶外婚禮　大器夢幻兼具

文／時尚家居、時尚漫旅

資料提供｜白金花園酒店 整理撰文｜杜玉婷

遠離市區塵囂，緊鄰陽光運動公園旁的大片河濱綠地，宛如進入都會綠境，享受著一派的愜意美好與頂級飯店團隊的專業服務。位於新店的白金花園酒店，享依山傍水的地利之便與貼心的交通接駁，以絕美的戶外證婚與精緻多元的宴會廳組合，寵愛追求完美的每對新人，寫下永難忘懷的幸福篇章。

貼心接駁 便利交通直達綠境

既要能同時享受地利便捷性與依山傍水的城市綠意，位於新店陽光運動公園大片河濱綠地旁的白金花園酒店，貼心的為賓客提供便利的交通接駁服務。由於地處安坑，賓客可搭捷運至南勢角站或新店站，再由專車接駁抵達宴客酒店；至於自行開車前往，也鄰近環河快速道路與北二高引道出口，加上充足的停車位，無論是新人在此舉辦婚宴或前來住宿旅客，都能快速方便直達都會綠境，渴望暫時脫離塵囂，期待著享受一趟舒服又精緻的絕美盛宴。

大器夢幻兼具 一場精緻絕美盛宴

身為頂級婚宴飯店，白金花園酒店呈現的更是一種簡練內蘊的大方氣度，在四周綠林的圍繞下，不浮誇特立，能與自然相容卻又具備雍容氣質，讓遠道而來的賓客更感尊榮。

入口大廳採灰調大理石鋪陳，挑高寬敞氣勢與典雅高貴紋理質感，交織出飯店的頂級精緻氛圍，也代表以摯誠的心敬邀貴客入內；穿過大廳則是擁有大片草地的中庭廣場，飯店的形象「喜悅羊」進駐漫慢綠意中，呼應著飯店給予旅人悠閒自在渡假氛圍，而中庭也是戶外證婚舉行的最佳場地，以藍天綠意為證、大地自然為誓，完成一場浪漫無比的證婚儀式，滿足新人戶外婚禮期待。

夢幻戶外證婚 宴會廳堂多元組合

最適合本地新人的婚禮模式，應該就是戶外證婚＋室內宴客，庭園婚禮派對滿足新世代夢想，經典美味的粵菜宴席則讓前來祝福的貴客好好享受佳餚，賓主盡歡！戶外證婚在中庭廣場舉行，以挑高大器的流水瀑布牆為證婚台背景，紅毯從廳內延伸至台前，夠大的場地足以容納至親好友觀禮以及辦場精緻的雞尾酒會，並可採主題佈置，彷如於幽靜的世外桃源見證幸福的最終樂章。

結束證婚儀式，賓客移駕至一旁的宴會廳，白金花園酒店的大型宴會廳共有「四季廳」、「禧廳」、「悅廳」，獨立的四季廳可容納約30餘桌，禧廳＋悅廳不僅曾獲2017義大利「A‘DESIGN AWARD 金獎」認證，並是可合併為50桌的獨立大型宴會場所，若是精緻宴客則可單獨選擇20桌以下的悅廳；多元的靈活組合適合從大器到細緻的各式主題婚宴，典雅華美的環境氛圍與優質的空間設計規劃更為婚禮平添浪漫唯美氣質；絕美戶外證婚＋精彩室內宴客，為新人圓滿一個完美又舒服的婚禮美夢。

秉持真善美信念 頂級飯店團隊專業出擊

秉持著「真、善、美」的經營信念，白金花園酒店團隊硬體不做花俏設計，軟體更走向摯誠服務，並積極參與公益事務，以簡約大氣的雍容氣度＋熱忱喜悅的心，接待每一位前來的貴客。

年輕且經驗豐富的主廚團隊，將澎湃美味的粵系大菜搭配時尚擺盤，將味覺饗宴擴及至視覺層級享受；專業婚企團隊，擁有強大的服務力，以一站式的全方位規劃，為新人提供從無到有的婚禮企劃。

更重要的是白金花園酒店亦熱衷公益，不僅重視飯店安全而投入與公部門合作的防災項目，也提供五星級熱食招待弱勢家庭成員到飯店享用；時時秉持一顆和美善良的心始終是白金花園酒店的堅持，正因如此，在這裡舉辦的每一場婚禮，更能感受一份美好熱忱的脈動。

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