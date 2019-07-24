初戀女友做過酒店妹「吐一句話」　他一個月分手：大夢初醒心都涼了

▲原PO說，對方的金錢觀扭曲了，房間裡滿滿都是以前做小姐時的名牌服飾、名牌包包。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

「儘管我已經盡我所能，負擔出遊吃喝玩樂、買衣服化妝品生活用品的費用…」一名男網友分享和初戀女友交往的過程，聽到對方說一句話，「心都涼了，大夢初醒，雖然才短短一個月。」

這名男子23日在「戀愛公社」臉書社團說，2017年底從交友軟體認識初戀女友，「交往後和我坦承做過酒（店）小姐和幫前男友背債，我接受了」；他不去酒店、夜店，對八大行業的了解都是聽她說的。

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原PO表示，原本有健身和打電動習慣，但因女友要求陪她上班，「我配合了，幫忙收桌洗碗」；住在一起時，他會打掃房間，看似相處融洽，但對方的金錢觀扭曲了，房間裡滿滿都是以前做小姐時的名牌服飾、名牌包包。

▼原PO的初戀只維持一個月。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

「儘管我已經盡我所能，負擔出遊吃喝玩樂、買衣服化妝品生活用品的費用」，原PO指出，卻換來她的一句「這些都是我買過最便宜的東西了。」他感嘆，「心都涼了，大夢初醒，雖然才短短一個月。」

對此，有網友說，「Well⋯醒了就好，不需要口出惡言，畢竟那段時間你是自願付出的，不要侮辱了你那段時間的心意，也祝你找到更適合自己的對象！」原PO回，「我和平分手，惡言一句都沒有。」還有人問「她有叫你買給她嗎」；原PO回「有，但沒有買。」

其他人留言，「三觀不合真的會很累」、「好險只有一個月」、「兩個不同世界的人」、「擁有過就好」、「還有一種太好命的也不要交....切記」。