北市酒店包廂內聊往事起口角　男遭人持酒杯打破頭送醫

▲王姓男子在包廂內與朋友起口角糾紛，遭吳姓男子以酒杯敲破頭後送醫救治。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市中山區民生東路上一處酒店內，24日凌晨3時許，傳出有人在店內包廂起衝突。3名友人在包廂內飲酒後，30歲的王姓男子與24歲的陳男，疑似因為聊到往事而產生嫌隙，一旁友人吳男一時不悅，便拿著桌上的玻璃酒杯往王男頭上砸去，店家發現後立即報警，警方到場將吳、陳兩男壓制帶回偵辦，並將受傷的王男送醫救治。

據了解，王男、吳男及陳男都是認識的友人，3人24日清晨在民生東路上的酒店包廂內飲酒，當中聊到過往的金流時，引發王男及陳男的不滿，兩人因此產生口角糾紛。一旁友人吳男帶著醉意，拿起桌上的玻璃酒杯，就往王男的頭上招呼過去，王男被攻擊後頭破血流，雙手還因此被破碎的玻璃割傷。

酒店服務人員聽聞吵鬧聲開門查看，見到裡面有人受傷便立即報警。警方迅速趕抵現場，先將打人的吳男及友人陳男，進行壓制並帶回派出所訊問，隨後又派請救護人員到場，將受傷的王男進行包紮。

王男坐在酒店門口將傷口止血，並完成包紮後，才與救護人員一同步上救護車就醫，所幸身上傷勢並不會造成生命危險，目前警方正向派出所內的吳男及陳男進行訊問，要釐清雙方究竟為何發生會發生糾紛。警方表示，這起事件雖是朋友在酒店包廂內的口角，但也將依法嚴辦，目前會依照社維法送辦，若雙方堅持提出傷害告訴，也會依法受理。

▲轄區警方獲報迅速到場處理。（圖／記者趙永博攝）

▲▼事發地點就在北市民生東路上這處酒店包廂內。（圖／記者趙永博攝）