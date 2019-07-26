韓國瑜選總統桃園9大宮廟參香　和蔡總統競相向神明拜碼頭

▲韓國瑜選總統將到桃園9大宮廟參香。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020總統大選國民黨提名參選人韓國瑜，8月3日將抵桃園，陸續前往9大宮廟參香祈福；該9大宮廟分別位於桃園6個選區，預料，黨提名的6名立委參選人，將陪同韓前往宮廟參拜、爭取信眾支持；據了解，總統蔡英文在民進黨黨內總統初選前，也是到桃園各大宮廟參香，韓國瑜此一宮廟行程，不無有和蔡總統競相爭取神明支持意味！

國民黨桃園市黨部強調，高雄市長韓國瑜將在7月28日，通過國民黨全代會提名，正式獲國民黨提名為2020總統參選人，隨後將會安排全省走透透的下鄉之旅。韓國瑜選總統的首場活動，已確定到桃園辦理，但到底要不要舉辦大型造勢晚會和何種型式辦理，桃園市議長邱奕勝邀集國民黨桃園市各級民代及社團代表，25日於市議會召開籌備會。

會中，針對是要以宮廟定點做地方拜會，還是舉辦大型造勢各有不同意見，經韓國瑜陣營做決定後，8月3日將分別前往桃園的9大宮廟及興仁公園造勢，但不舉辦大型造勢活動。

據指出，韓國瑜預計早上搭乘高鐵於9點抵達桃園站，隨即驅車抵大園仁壽宮、龜山壽山巖、桃園景福宮、桃園慈護宮、中壢仁海宮、楊梅三元宮、平鎮義民廟、龍潭龍元宮、八德龍山寺、興仁公園等9宮廟，向感天大帝、觀音菩薩、開漳聖王、媽祖、三宮大帝等眾神明祈護佑當選。