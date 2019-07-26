遭爆壓案揚言「開槍」 　邱國正坦言：他硬幹我也硬幹

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國安局因為私菸案風波人事大地震，邱國正接任國安局長總統蔡英文要求整飭紀律。不過，被外界稱為「村長」的桃園市議員詹江村，在臉書開直播爆料，邱國正任旅長時曾企圖壓案，甚至還說出要開槍，最後遭判妨害公務。

詹江村公布民國91年他字010號證人錄音帶譯本，內容清楚記錄邱國正和當時調查官的對話逐字稿，當時邱國正不讓調查官帶走部隊裡的人，因此跟調查官開始對槓，而遭判妨害公務。

詹江村轉述邱國正當時壓案的過程記錄。當時邱國正對調查官說，「你還有啥好堅持的，你到哪個地盤來的你懂不懂，我告訴你，我會叫門口拿武器把你圍起來喔，搞不懂我好好講你。」邱國正還問調查官，你聽誰命令？他們犯什麼罪？調查官回答，「依照證人保護法」，邱國正又說，「他是我們的證人做什麼證？」調查官表示不清楚，邱國正訓斥對方，「那我也不清楚啊，我問你，今天你是主人你坐在客廳，有人帶走你的小孩你給不給他帶走？」後來，邱國正更恐嚇對方，「我告訴你，今天我沒接到軍團電話，誰敢帶走，老子就開槍。」

詹江村指出，當時邱國正不讓調查官把人帶走，因此被提起妨害公務訴訟，不過時任總統的陳水扁體恤他衛國衛民，因此後來就沒有判刑，還讓他一路高升，但是這有確案，卻沒有實際執行，才得以讓邱國正在軍旅中繼續升官。

▲詹江村爆料邱國正曾壓案。（圖／翻攝詹江村臉書）



邱國正24日受訪時被問及此事也不否認，他表示當年對方穿著便服到營區，沒有出具拘票等文件，也沒有透過上級單位下令要旅部配合，就要把自己的部下帶走，而且語帶威嚇，所以自己態度才會非常強硬，說出開槍的字眼，「他要硬幹，我也硬幹」。