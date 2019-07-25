「國安工作不因風波受影響」　邱國正接國安局長週五上陣

▲準國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國安局私菸風暴持續延燒，總統府24日下午兩點親上火線，宣布由退輔會主委邱國正接任國安局長。邱國正25日於行政院會會後受訪時表示，前一天與總統碰面後，總統表明希望能夠請他到國安局幫忙，特別強調要整飭軍紀、紀律與管理方面，國安單位不能因為風波影響到整體，也將於明天佈達上任。

私菸案爆發第四天，國安局稍早打破沉默，發布聲明強調將全力配合並呼籲各界尊重司法偵辦，呼籲釐清真相，並已成立內部專案小組協助調查，將追究相關人員行政違失責任。國安局表示，已成立內部專案小組，並依司法調查處理原則，協調承辦檢察官同意後進行行政調查，追究相關人員行政違失責任。調查期間維安勤務仍如常執行，確維安全維護對象萬全。

行政院25日舉行院會，邱國正仍以退輔會主委身份出席，邱國正會後受訪時表示，前天他到花東地區的回程中接到府方電話，對方表明總統希望與他見面，不過當時對於國安局發生的風波僅止於媒體報導，個人並沒有深入了解。邱國正說，與總統碰面之後，總統希望他能到國安局幫忙，特別要整飭軍紀、紀律與管理方面問題，還強調必須特別注意到人的士氣維護與工作情緒要保持平穩，尤其是國安單位不能因爲風波受到影響。

邱國正指出，昨天下午發布命令後，接到許多老長官、媒體朋友及同仁的電話關切，他強調經過討論後目前擬出了兩個做法，第一是要把眼前的狀況釐清，這點也已經在做，不過前提是不能違背檢調工作運作。第二是未來該如何去做，因為一個單位的運作不是一兩天，經過長期下來可能有其特殊文化，且誠如總統所說的，「不能因為長久認定它是一個文化而違法」，這方面他將逐步跟同仁做溝通，自己也正在捉摸學習當中。邱國正說，未來的路要持續走，也藉由這個機會請大家多幫忙，一方面給予鼓舞，一方面也要肯定大部分的國安人員都很敬業，國安工作一定會做得更好。

邱國正表示，命令昨天發布就算生效，但佈達作業要等到明天，也剛好利用今天的院會跟很多長官做報告，「我想禮拜五是可以的，不要拖到下禮拜」，而目前跟局裡也不斷保持通聯。

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