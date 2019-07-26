前夫遭色誘剪GG剩1公分「整副沖馬桶」　整型醫：3要素決定能否接回

▲女子色誘剪斷前夫下體一案，詳細原因警方仍在調查中。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名女子疑似不滿同居中的前夫在外風流，於是在24日色誘對方脫褲，接著持長約25公分的工業剪將對方的下體、陰囊剪掉，最後沖進馬桶裡。前衛生署新竹醫院整型外科主任羅啟華認為，其實男子還是有機會手術重新接回生殖器並恢復功能，只是得取決於3要素，包含傷口、感染以及時間。

新竹縣消防局新工分隊員李秉鴻表示，24日晚間8時許接獲通報，說是有一名男子在案發地點受傷，隊員前往一看，發現男子下體受傷，緊急包紮後想要確認斷肢在哪裡，這才發現東西已經被他的前妻沖進馬桶裡，「他的下體整個被切掉，包括陰莖、 陰囊都被沖到馬桶，都已經斷裂了」。

這起事件經過媒體報導，引起各界熱烈討論。前衛生署新竹醫院整型外科主任羅啟華接受《自由時報》採訪時提到，其實生殖器被切除仍有機會手術接回並恢復功能，但要取決以下3大要素，第一是傷口，整齊的傷口例如是用利剪剪斷，血管、神經都會比較好接回；第二是感染，萬一斷肢事後找回發現有細菌感染等狀況，就無法接回；第三是時間，一旦拖太久送醫或者找不到被切除的部位，就算有顯微手術技術，最後也是無法接回。

▼▲羅啟華認為只要把握3要素，男子應該還是可以經由手術「重生」。

事實上，受傷的男子除了被剪除下體之外，還慘遭潑硫酸，一度嚇得躲進廁所不敢出來；而動手的女子事後立即吞下安眠藥，兩人目前仍在醫院接受治療。新竹縣新湖警分局副分局長高開龍表示，初步研判凶器應該是一把長25公分的工業剪。至於是否真的是因為不滿前夫在外風流才會這麼做，則還有待相關單位進一步調查釐清，全案現階段朝重傷害罪方向偵辦中。

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