　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前夫遭色誘剪GG剩1公分「整副沖馬桶」　整型醫：3要素決定能否接回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 送醫畫面。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲女子色誘剪斷前夫下體一案，詳細原因警方仍在調查中。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名女子疑似不滿同居中的前夫在外風流，於是在24日色誘對方脫褲，接著持長約25公分的工業剪將對方的下體、陰囊剪掉，最後沖進馬桶裡。前衛生署新竹醫院整型外科主任羅啟華認為，其實男子還是有機會手術重新接回生殖器並恢復功能，只是得取決於3要素，包含傷口、感染以及時間。

新竹縣消防局新工分隊員李秉鴻表示，24日晚間8時許接獲通報，說是有一名男子在案發地點受傷，隊員前往一看，發現男子下體受傷，緊急包紮後想要確認斷肢在哪裡，這才發現東西已經被他的前妻沖進馬桶裡，「他的下體整個被切掉，包括陰莖、 陰囊都被沖到馬桶，都已經斷裂了」。

這起事件經過媒體報導，引起各界熱烈討論。前衛生署新竹醫院整型外科主任羅啟華接受《自由時報》採訪時提到，其實生殖器被切除仍有機會手術接回並恢復功能，但要取決以下3大要素，第一是傷口，整齊的傷口例如是用利剪剪斷，血管、神經都會比較好接回；第二是感染，萬一斷肢事後找回發現有細菌感染等狀況，就無法接回；第三是時間，一旦拖太久送醫或者找不到被切除的部位，就算有顯微手術技術，最後也是無法接回。

▲▼ 色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶　GG僅剩1公分 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▼▲羅啟華認為只要把握3要素，男子應該還是可以經由手術「重生」。

▲▼ 色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶　GG僅剩1公分 。（圖／記者陳凱力翻攝）

事實上，受傷的男子除了被剪除下體之外，還慘遭潑硫酸，一度嚇得躲進廁所不敢出來；而動手的女子事後立即吞下安眠藥，兩人目前仍在醫院接受治療。新竹縣新湖警分局副分局長高開龍表示，初步研判凶器應該是一把長25公分的工業剪。至於是否真的是因為不滿前夫在外風流才會這麼做，則還有待相關單位進一步調查釐清，全案現階段朝重傷害罪方向偵辦中。

相關新聞

►影／色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶　GG僅剩1公分

ET快訊
團購名單全找到！華航董歉：不開放OO交易　交部怒：若請辭會答
美聯邦政府恢復死刑「6周注射處決5囚」　他殺8歲女童全家排第
吃屎哥赴連千毅直播單挑「慘遭痛宰」　處罰「吃XX」竟抱水桶嘔
連槓41期…威力彩「13億頭獎」號碼出爐！

關鍵字：新竹,重傷害罪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂野「女老司機」秒付開房費　約砲男啪完回家封鎖LINE挨告性侵

吃屎哥約週六單挑「我說到做到」　館長：你來！我一出去就揍你

少女「兩次懷孕」求情：彼此還是情侶　救了大學生男友

「佛醫」自稱可隔空抓藥　騙姐妹花買佛地共修2年得手3950萬

艾蜜莉提告抄襲波奇貓　宅貓妙可靠「蛋蛋嘴、傲嬌個性」獲無罪

25歲女命理師倒追62歲真命天子里長　「2證人不知情」變婚姻無效

「相信打電話能借到20萬」鐵窗工寄存摺變詐欺　法官：你大學畢業

前夫遭色誘剪GG剩1公分「整副沖馬桶」　整型醫：3要素決定能否接回

狂野「女老司機」秒付開房費　約砲男啪完回家封鎖LINE挨告性侵

瑞豐夜市驚傳縱火！沙威瑪埃及男「潑汽油點燃」　落跑躲超商被圍逮

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

霸氣女選手超反差跳可愛風　孫燕姿讚「甜美到我有點嚇一跳」

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

Lulu雙馬尾扮「陷阱妹」正面狂晃　陳漢典男扮女裝加入熱舞...笑翻！！

「相信打電話能借到20萬」鐵窗工寄存摺變詐欺　法官：你大學畢業

前夫遭色誘剪GG剩1公分「整副沖馬桶」　整型醫：3要素決定能否接回

狂野「女老司機」秒付開房費　約砲男啪完回家封鎖LINE挨告性侵

瑞豐夜市驚傳縱火！沙威瑪埃及男「潑汽油點燃」　落跑躲超商被圍逮

「深灰三角」太立體！路口圍牆超像馬路　網驚嚇：這一定撞的！

蕾絲辣模彼此相愛卻缺乏關鍵「支柱」！徵「男室友1挑2」她們包養！

影／保育海域丟棄23廢油桶　海巡過濾500隻船找到原兇：深澳港漁船幹的！

影／驚！高雄自來水管突爆裂「水柱狂噴」　炸出燕巢「2公尺深大天坑」

打高爾夫突昏倒無心跳　消防遠距指導球友AED心臟2次救回一命

水管破裂！松山區慶城街大量自來水狂噴猛射…滿地溼答答

「差不多姑娘」鄧紫棋原來是個鞋頭！LV、Off-White入列，超狂收藏大公開

「私菸」爆料者身分曝光！　華航驚傳有人「搭便車」訂貨

「相信打電話能借到20萬」鐵窗工寄存摺變詐欺　法官：你大學畢業

喊不舒服..過2天收中醫父特效藥！　DJ圓圓：天上掉下好爸爸

8成童早上不喝牛奶！　營養師授「補鈣4招」想長高就聽話

兒剛滿18！窮爸存錢送機車...當晚遭撞飛「心臟撕裂」 他一句話惹淚崩

世上僅2台超跑身價飆6.5億！麥拉倫F1 LM-Specification將拍賣

發張照片賺4千萬！21歲的她蟬聯「IG最賺網紅」　亞莉安娜、C羅緊追

快把握！星巴克限定一天「買一送一」　爽喝夏季解膩「芒果石榴星冰茶」

中職／富邦悍將簽下江國豪　推測簽約金540萬

騎士外側「U字型大迴轉」闖紅燈 下秒療癒現世報...網笑：超舒坦

社會熱門新聞

前夫在外面招蜂引蝶　她剪掉下體..

約砲遇狂野女　男啪完封鎖變性侵

圍牆畫超像馬路　網嚇：一定撞的

瑞豐夜市驚傳縱火　埃及男「潑油..

蕾絲辣模缺關鍵「支柱」！徵「男..

拍賣賓士AMG GTS猛獸42..

前夫遭剪GG　醫：3要素決定能..

單親媽偷水果遭逮求警：別讓孩子..

少女懷孕求情還是情侶　救了男友

高雄自來水管爆裂　炸出2公尺深..

新竹「消防猛男年曆」全裸上身　..

超跑達人五分埔起家　自稱武鬥派..

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子..

地震晃到大樓倒塌變鬆餅…搜救隊..

更多熱門

相關新聞

新竹「消防猛男年曆」全裸上身　網暴動

這會不會太養眼啦！一名網友在「新竹大小事」上傳一張相片，只見10幾名消防猛男圍繞著消防車，一臉正氣地看著斜前方，而青春帥氣的肉體，也瞬間擄獲不少粉絲的心。

執行署傳授法拍秘笈　一次就上手

新竹避暑藝文體驗　55歲免費參加

鱷龜划水掙扎遭批虐待　業者喊冤

強制徵收！　40年新竹後花園將歇業

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

2歲孩墜31樓　斷頭懸掛空中慘死

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁眼

妻爆離家出走！馬俊麟深夜怒直播

華航菜鳥組長喊冤：長官指示循往例辦

直播主吞壁虎蜈蚣亡　為10月出生小孩拼命

團購名單出爐！華航董座鞠躬道歉了

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

前夫在外面招蜂引蝶　她剪掉下體沖進馬桶

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

分手8年男友艾成　王瞳回應了！

《炮仔聲》新角色登場！網：根本小李燕

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪

護理師被針扎疑染HIV！男友竟直接放生

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

爽買140萬金條！名醫遭起底狠奪嫩人妻

更多

最夯影音

更多

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

娃以食為天！吃貨妹手捧大飯碗　「霸氣扒飯」大口吃：不准跟我搶

王瞳8年情斷艾成　臉書首吐真實心聲：謝謝和對不起

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面