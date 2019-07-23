讓專業的來！法務部執行署傳授法拍秘笈　讓你一次就上手　

▲法務部執行屬新竹分屬舉辦投標流程教學，開放30名額讓民眾報名。（圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

法務部行政執行署新竹分署為配合法務部行政執行署將拍賣活動資訊有效傳達給民眾，提高參與拍賣活動之意願之便民政策，將於2019年8月13日(星期二)開辦投標流程教學課程，至7月22日起至8月7日下午5點止開放網路報名，共有30名額，報名額滿即提前截止，中午並提供餐點，歡迎年滿20歲有興趣的民眾踴躍報名參加。

為使民眾取得實用的法拍知識和建立正確的法拍觀念，並了解法拍融資實務，新竹分署法拍教學專案規劃有：不動產拍賣(含投標方式、拍賣公告閱覽)、動產拍(變)賣程序以及健康理財樂退人生共計3節課程，每節課50分鐘，於新竹分署12樓會議室辦理，上午9點40分開始報到，至下午2點50分課程結束後，接著綜合座談，進行互動交流。

新竹分署強調本次法拍教學課程，報名者性別、學歷不拘，只要年滿20歲，對法拍實務有興趣的民眾均可報名參加，報名人數達30名即額滿截止，新竹分署也會通知報名成功之民眾8月13日當天準時來報到。

欲瞭解詳細之法拍教學課程及報名方式，請上新竹分署官網首頁點選google表單，或直接連結網址：http://www.scy.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=558231&ctNode=6265&mp=034，並填妥基本資料完成報名，新竹分署鼓勵民眾踴躍報名來學法拍技巧，增強投標之功力。