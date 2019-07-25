少女「兩次懷孕」求情：彼此還是情侶　救了大學生男友

記者黃翊婷／綜合報導

就讀大學一年級的阿勳（化名）在2018年間與未滿14歲的女友小茜（化名）發生兩次性關係，沒想到對方因此懷孕，他也被一狀告上法院。台中地院法官考量到小茜表明不願提告，求情稱「我們還是男女朋友」，加上事後阿勳也獲得女方家屬諒解，最後依妨害性自主罪判他1年9個月有期徒刑，緩刑3年，還得參加3場法治教育課程。

▲小茜懷孕，父親氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，阿勳明知小茜未滿14歲，先是在2018年1月於某摩鐵內徵得同意，雙方發生第一次性關係，接著又在同年9月於住處房間二度發生性關係，沒想到之後女友因此懷孕，兩人偷嚐禁果的事也露了餡。

小茜的父親起初無法諒解，氣得一狀告上法院；但小茜向法官表明，自己並不願意對男友提告，「我們彼此還是男女朋友」。台中地院法官認為，阿勳的行為的確影響到女友身心健康及人格發展，甚至造成家庭困擾，本非不得嚴懲，但考量到他領有輕度身心障礙手冊，犯案時才19歲，顯然是因為年輕識淺、自制力不足才會闖禍。

▲小茜替阿勳求情，認為兩人還是男女朋友。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

法官表示，由於阿勳接受偵訊時皆坦承犯行，態度相當配合，小茜的父親後來也選擇原諒，希望司法能給年輕人一個機會，相信經過這次的事件，他也應該知所警惕，最後依妨害性自主罪判處1年9個月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間須交付保護管束。

此外，法官審酌阿勳是因為守法觀念薄弱才會觸法，為確保他能記取教訓，同時建立尊重法治的正確觀念，除了宣告緩刑外，還得接受3場法治教育課程，確實輔導改過，避免再犯。