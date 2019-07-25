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香港診所「施打冒牌疫苗」日賺91萬　檢驗結果出爐...添加「無效成分」

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▲▼疫苗,針筒,打針。（圖／免費圖庫pxhere）

▲香港多間診所給大陸遊客施打冒牌疫苗，事件直到今年5月才曝光。（圖／免費圖庫pxhere）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港多間診所今年5月連續被爆出給大陸客人施打「水貨疫苗」，一天的營業額因此高達20萬（台幣約91.6萬）。香港衛生署24日公布冒牌「HPV九價疫苗（子宮頸癌疫苗）」的檢驗結果，發現樣本中完全不含HPV疫苗的成分，但也沒有摻雜有害物質。

香港衛生署指出，為了確定這些冒牌疫苗是否含有害成份，檢獲疫苗的樣本被送到政府化驗所檢驗，其中，有關化學及金屬雜質、可見異物及化學指標成份等檢驗已有結果，「截至目前，樣本中沒有發現有害雜質；另外，分析結果顯示，樣本中也不含人類乳頭瘤病毒疫苗（子宮頸癌疫苗）的成分，而是含有常見於生理鹽水中的『鈉和氯』。」

據悉，許多大陸遊客認為香港有醫療監管較放心，因此特前來接踵疫苗。不過，香港許多診所事後被爆料，醫生在接種冒牌「HPV九價疫苗（子宮頸癌疫苗）」的過程中，以閃電般的速度將包裝撕下，掩人耳目，甚至在短短1小時內就有10多位客人。

▲水貨疫苗風波「遭逼退款4000萬」！香港醫院宣布結業...遣散所有員工（圖／新華社）

▲醫生手拿印有美國默沙東藥廠「加衛苗®9」疫苗給顧客看，之後再偷偷掉包成「水貨疫苗」。（圖／新華社）

事件爆發後，捲入風波的環亞體檢集團發出聲明，宣佈帳戶已被銀行凍結，加上顧客要求退款金額超過1000萬港元（台幣約4000萬元），因此公司只能將清盤結業，並遣散所有員工。據港媒報導，許多施打過冒牌疫苗的大陸遊客23日到香港司法機構提起訴訟，向環亞體檢集團提出賠償要求。

事後，審判官表示，由於香港司法機構仍有其他同類案件，將於8月29日一併處理。此外，香港衛生署也提到，有關冒牌疫苗樣本的無菌檢驗仍在進行中，預計可於8月中會完成，屆時會再將結果另行公布。

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關鍵字：疫苗,HPV九價疫苗,環亞體檢集團,子宮頸癌疫苗,粵港澳要聞

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