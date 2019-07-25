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亂摸女友人隔天全忘光...事後辯稱患「睡眠性交症」　他上訴擺脫非禮罪

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▲▼狗，貓，睡覺。（圖／Pexels）

▲銀行經理患有「睡眠性交症」上訴成功，示意圖，與本文無關。（圖／Pexels，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港一名銀行財務規劃經理3年前和8名友人在酒店房內狂歡，後來被一名女性友人告上法院，指控他「摸臀強吻」。他在受審時沒有否認，只辯稱自己患有「睡眠性交症」（sexsomnia），但不被法官接受，最後判他入獄5個月。不過，他不服判決在上月向高院提出上訴，法官今（25）日以書面宣判，裁定上訴成功，對他撤銷定罪和判刑。

綜合媒體報導，被告經理今年28歲，是一名外籍人士，名叫范栢康（Boris Anthony Finan）。他在2016年7月9日晚上和8名友人在酒店房內開派對，大家喝酒狂歡到早上。不料，一名女性友人在隔天早上感到有人在摸她的手臂、腰、臀，最後還摸進內褲裡，睜開眼睛才發現是范栢康。

▲睡覺,白噪音。（圖／翻攝PEXELS）

范栢康早前在西九龍裁判法院受審時，沒有否認自己做過的事，僅解釋自己患有「睡眠性交症」，就是非禮女姓友人時像夢遊，對自己的行為沒有任何意識。此外，他的未婚妻也在法庭上作證，說明他也曾在睡夢中對自己撫摸，手法有時還會比較粗暴，與清醒時完全不同。

不過，原審法官認為，倘若被告真的對自己非禮過程毫不知情，他不會未問清楚來龍去脈便主動道歉，又要求女性友人對他未婚妻保守秘密，因此裁定他犯案時並沒有受病情影響，最後判他入獄5個月。

被告范栢康不服判決，而向高院提出上訴。高院發官認為未婚妻的供詞相當有力，因為她知悉被告非禮另一女子後，不但沒有怪責他，反而支持他。同時，高院法官也認為，原審法官解釋自己不接納被告及其未婚妻的證供的原因不足，因此撤銷被告的定罪裁決。

據了解，患有「睡眠性交症」的患者會做出如，撫摸、呻吟、深呼吸及心跳加速、冒汗等，也有會手淫動作，或是自發與他人做前戲和性交等，也可能有自發的性高潮。他們處在上述狀態時，也很難被叫醒，事後又往往會對所作所為沒有任何印象和記憶。

▲▼喝醉,睡覺。（圖／pixabay）

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關鍵字：香港,范栢康,Boris Anthony Finan,睡眠性交症,粵港澳要聞

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