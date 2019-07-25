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香港出口貨值「連跌8個月」　6月挫9%遠遜預期

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▲▼香港港口。（圖／CFP）

▲深圳港、廣州港逐漸崛起，正在削弱香港海運中轉站的作用，對香港港貨櫃吞吐量的增長帶來顯著影響。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

受中美貿易摩擦等因素影響，香港6月整體出口貨值3096億元（港元，下同），按年大跌9%，遠低於預期的2.3%，且已經連續下跌8個月。同時，6月整體進口貨值為3648億元，按年亦大跌7.5%，有形貿易逆差為552億元，相等於商品進口貨值的15.1%。

據香港政府統計處數據顯示，上半年香港出口貨值按年下跌3.6%，進口貨值則下跌4.5%，有形貿易逆差2442億元，相等於進口貨值的11.4%。

出口地區方面，6月亞洲大部份地區都錄得跌幅。跌幅最大依次為泰國，幅度達13.6%、大陸10.6%、韓國8.4%、馬來西亞7.8%。另一方面，輸往菲律賓和台灣的整體出口貨值則錄得升幅，分別為33.2%和13.9%。而在歐美市場中，對德國出口下跌14.4%，美國下跌6.6%，英國則大升28.6%。

進口方面，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國，跌幅達20.7%、新加坡跌20.0%、馬來西亞跌18.7%、泰國跌14.7%、瑞士跌12.2%、印度跌9.7%，大陸跌6.3%。

政府發言人表示，全欠佳的環球經濟環境及中美貿易摩擦，令亞洲的製造業活動和貿易往來進一步受壓，6月份香港商品出口貨值的按年跌幅擴大至9.0%，輸往大部分主要市場的出口均錄得不同程度的跌幅；展望將來，環球經濟偏軟，以及中美貿易摩擦及其他外圍發展帶來的不確定性，將繼續制約香港商品出口的表現，政府會繼續保持警覺。

▼香港對外貿易數據。（圖／翻攝自政府統計處）

▲▼ 香港6月進出口 。（圖／翻攝自政府統計處）

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關鍵字：香港港口,出口貨值,香港進出口,粵港澳要聞,貿易逆差

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