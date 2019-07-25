綠營戲謔韓找蚊子還是找腦子？　盧崑福：民進黨就是兩套標準

▲戲謔韓國瑜找腦子，台南市議員盧崑福抨擊民進黨就是兩套標準。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部7月24日以『爬樹視察登革熱？令人好奇韓市長到底是找蚊子？還是找腦子？』及修改媒體新聞畫面，極盡戲謔高雄市長韓國瑜，台南市議員盧崑福召抨擊民進黨台南市黨部「黑卒管過溪」，用兩套標準修理別人前，忘了前代理市長李孟諺，也為登革熱視察過樹洞開過記者會！

盧崑福指出，民進黨台南市黨部由新潮流把持後爭議就沒斷過，從壓榨資遣勞工、為特定派系關門服務、及為挺賴清德派系失序行徑，如今忘了台南市本土登革熱病例已達15例，跑去監督戲謔高雄市長韓國瑜，卻忘了前代理市長李孟諺也就是現任行政院秘書長，2018年6月25日為了防制登革熱，大白天還拿手電筒在仔細檢查樹洞，更召開記者會！難道說李孟諺也是在找腦子嗎？

盧崑福指出，民進黨永遠是兩套標準，其中新潮流更是亂源，防治登革熱李孟諺檢查樹洞大肆報導時沒人說，韓國瑜市長爬上樹找樹洞就酸是找腦子，把可能致命的登革熱傳染病，用來戲謔真是不要臉，反觀韓國瑜市長爬上樹，換來的新聞宣傳防治登革熱披露媒體的效果，遠遠超過政府機關編列預算花錢廣告宣傳上！這樣聰慧矯健的市長，難道未來不該當中華民國的總統嗎？相信選民眼睛都是雪亮的，奉勸民進黨台南市黨部還是先多多關心台南吧！