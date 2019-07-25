韓國瑜爬樹驚好多洞　但高雄2千多處積水孶生病媒蚊幼蟲「樹洞僅佔13處」

▲高雄市長韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫作業時，突然爬到樹上說要檢視樹洞，此舉引發熱議，他表示「我們很怕做事情會有死角，因此要親眼看才能了解狀況，果真，每一棵樹的上面都有非常多洞」。不過根據高市府衛生局，建立病媒蚊孳生源查報機制及普查列管，統計今年截至7月24日，共查獲3千多處積水，其中2827處已孶生病媒蚊幼蟲，樹洞孶生病媒蚊幼蟲有13處。

▲市府防疫團隊查獲樹洞孶生病媒蚊幼蟲狀況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

韓國瑜在24日這驚天一爬，引發各界熱議，至於為何會突然想爬樹，他曾解釋「「我們很怕做事情會有死角，那樹下多洞都有可能孳生蚊蟲，所以我們必須要爬上去看洞，我要親眼看我才能了解狀況。果真，每一棵樹的上面都有非常多洞，有可能有孳生源的存在」。

▲市府防疫團隊查獲樹洞孶生病媒蚊幼蟲狀況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過根據高雄市府衛生局提供最新資料，高雄市府防疫團隊針對空地、空屋、公園、市場、工地、積水地下室等易產生孶生源之處進行清查，列管造冊，建立病媒蚊孳生源查報機制及普查列管，統計今年截至7月24日，共查獲35,176處積水、2,827處已孶生病媒蚊幼蟲，在查獲樹洞孶生病媒蚊幼蟲僅發現13處。

衛生局也說明，為了防止公園內巨型樹木高處樹洞積水，無法立即以人工填補的地方，市府防疫團隊亦會採行殘效噴藥方式即時防範高處樹洞孶生孓孑，並列管後續進行人工填補，另針對公園內低矮樹洞本府防疫團隊持續巡查、填補。