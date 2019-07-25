打趴紙吸管！天然「蒲草吸管」超環保　喝完還能當牙刷來潔牙

實習記者黃可昀／綜合報導

政府現今已推動「內用禁止提供一次性塑膠吸管」的政策，許多店家紛紛改用紙吸管或更換杯蓋，民眾也轉而購買玻璃吸管、不鏽鋼吸管等等。越南公司Ống Hút Cỏ.日前就推出一款「蒲草吸管」，製作過程完全不添加化學物質或防腐劑，丟棄後也能被大自然分解，而且這吸管還身兼「牙刷」功能，喝完後直接放進嘴裡咬一咬，咀嚼的同時還能達到清潔牙齒的效果。

▲咀嚼蒲草吸管的同時能順便潔牙。（圖／翻攝自Ống Hút Cỏ.官網）



綜合外媒報導，雖然現在市面上有各種吸管材質能選擇，但常常有人反應玻璃吸管不耐用、紙吸管容易軟掉，或是金屬吸管內部難清潔等等。越南有企業看準全球這項環保趨勢，不斷研發改良，最後製造出使用天然蒲草製成的草吸管，而且喝久了也不會軟掉，丟棄後對環境更沒有負擔。

報導指出，蒲草生長十分快速，且莖部剛好呈現中空，可以拿來當作吸管，裁切過後再利用金屬棒清潔內部，最後用香蕉葉把吸管全部包起來就大功告成。

蒲草吸管使用完畢後，能被大自然中的生物完全分解，最終不留痕跡地回到土壤。官網指出，這款吸管目前有分新鮮版和乾燥版，新鮮版的每根要價600越南盾（約台幣0.8元），可以常溫下存放1周、冷藏保存2周；乾燥版的則是每根1000越南盾（約台幣1.3元），室溫下能存放6個月。