不忍老公太辛苦！超大方孕妻揪「正妹閨蜜」當小老婆...3人開心曬合照

▲孕妻大方替丈夫找小老婆。（圖／翻攝自Facebook／Samuel Dzul）



實習記者賴韻如／綜合報導

如此大方的老婆真的很少見！馬來西亞吉隆坡一名身懷六甲的人妻，因為不忍心看到丈夫為了照顧自己而忽視了自身健康，竟決定大方地為丈夫尋找「第2任妻子」，且這第2任妻子更是自己的好朋友，引起網友熱烈討論。

據《中國報》報導，31歲的人妻安蒂卡（Khuzatul Atiqah）在懷孕期間，因為身體健康狀況不斷下降，從那時開始，丈夫必須照顧她的生活起居，每天甚至還要揹著她走上3樓的辦公室。安蒂卡不忍心看著自己深愛的丈夫如此辛苦，完全忽視了自身健康，於是決定要為他尋找「小老婆」，以便有人來替自己照顧丈夫。

▲安蒂卡和諾法荷娜2人是在網路上認識。（圖／翻攝自Facebook／Nur Fathonah Abdul Rahim）



在一陣尋覓適合人選的過程後，安蒂卡決定選擇自己的好友諾法荷娜（Nur Fathonah Abdul Rahim）來擔任這個角色。安蒂卡指出，自己和諾法荷娜是在網路上認識的，兩人熟識後才得知原來諾法荷娜是一位單親媽媽，獨自撫養2名孩子，且沒有再婚，從那時便開始有了讓她當「小老婆」的念頭。

安蒂卡回憶道，「當時和諾法荷娜提起這個要求時，她完全保持沉默，最後經過我不停分析一夫多妻制的好處後，對方才慢慢接受，並且同意。」

▲3人開心曬合照。（圖／翻攝自Facebook／NTiQa Ummimerahjambu）



諾法荷娜事後於臉書分享對於這件的心情，她寫道，「與前夫離婚後，我下定決心不再結婚，從那以後，我的生命中只有我和我的孩子，我日以繼夜的工作來維持生計，努力成為一位單身媽媽。我從未想過生活在一夫多妻制的家庭中，但上帝注定我再婚，並且進入一個一夫多妻制的家庭，如今，我終於用開放的心態接受了它。」

諾法荷娜最後更表示，「這會是我生命中的轉捩點，一夫多妻的生活確實非常美麗。請為我和我的孩子們以及我的「新家人們」祈禱，再次感謝所有支持我且接受我的決定的人。」