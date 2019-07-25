和爺開心接哥姊放學！2歲妹被遺忘在車內....2小時後「趴後座亡」

▲2歲女童被遺忘在車內。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者賴韻如／綜合報導

馬來西亞吉打州浮羅交怡縣日前發生一起在車內中暑致死意外！一名年僅2歲的女童跟著爺爺開車到學校接哥哥姐姐放學後，因為在後座睡著，到家後也沒人發現，於是獨留在封閉的車內長達2小時，被發現時已昏迷，送醫後仍宣告不治。

據《中國報》報導，吉打州警方透漏，22日當天女童和爺爺開心接哥哥姊姊放學，3名孩童便一起坐在後座，但女童卻在路途中睡著了。未料，抵達家門後，爺爺以為大家都已經下車，且到家後所有人都未察覺有任何不對勁，直到女童母親睡醒後才發現女童不在家中，趕緊四處尋找，但卻不見其蹤影。

▲女童趴在後座死亡 。（圖／示意圖／pixabay）



警方指出，母親最後終於在車內發現女童，但因為當時車窗和車門都完全緊閉，且距離到家時間已經長達2小時，導致女童早已趴在後座死亡。女童隨後被送往醫院搶救，但仍宣告不治。

據報導，女童的屍檢報告還未出爐，但根據相關人員初步推測，女童應為中暑而死，目前此案仍在調查當中。對此，警方更提醒所有父母及看謢人員，必須時時刻刻看好所有孩童，避免類似事情發生，若像該事件一樣是大人的疏忽造成兒童死亡，父母或看謢人員將吃上官司。