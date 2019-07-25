泰航加收「伸腿費」！　前排和緊急出口旁座位漲價近3200元

▲ 泰國國營航空是泰國最大的航空公司。（圖／翻攝自Thai Airways）

實習記者許祐誠 ／綜合報導

泰國國際航空（ THAI）為了增加營運收入，將對選擇前排和緊急出口旁等「首選座位」的乘客，從22日起加收「選位費」，而且價格依據飛行時間長短有所不同。

據Khaosod English報導，由於機艙前排和緊急出口旁的座位有足夠的空間供乘客伸腿，因此被稱之為「首選坐位」，網友也戲稱收取的費用為「伸腿費」。據泰航新聞稿指出，首選座位的價格將依據航班的飛行時間而有調整，價格從泰銖480元（約台幣482元）至泰銖3195元（約台幣3211元）之間，像是曼谷飛慕尼黑航班的「首選座位」價格即為泰銖3195元。

▼ 泰航表示，如果選坐緊急出口旁的旅客，身體必須是健康的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

值得一提的是，航空公司規定，座位在緊急出口旁的旅客必須是身體健康，而且願意在發生緊急狀況時與機組人員合作。此外，現在泰航也提供搭乘波因474-400型的商務艙旅客，能以優惠的價格升等未售出的頭等艙。

Wiwat Piyawiroj表示，許多航空早已收取類似的費用滿足乘客需求，「星空聯盟的25家頂級航空公司，早已為首選座位收取額外費用，我們是推出此計畫的最新航空公司。」

據悉，因為空氣燃料成本提高，泰航截至目前淨虧損泰銖110億，儘管如此，泰航仍計畫成立新機隊，預計購買總金額高達泰銖130億元的38架客機。對此，泰航主管機關交通部表示，未汰換舊型機型，購買新機有其必要性。