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拒當送禮分母！他「酸溜溜婉拒」超高招　同事秒尷尬奔逃

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▲▼禮物、送禮、節慶、慶祝 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲送禮示意圖 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

在職場上，遇到同事退休、生日等，不少人都會集資送份體面的禮物。不過這名網友在自己生日時，從來都沒有收過別人集資的禮物，卻又頻頻被要求要當分母出資；他一怒之下決定用一個高招擊退同事，對方最後也尷尬地快步逃走。

一名網友在Dcard上發文分享「如何拒當送禮的分母」，他表示先前有同事A問他要不要集資送同事B生日禮物，一人要出500塊，但畢竟自己也從沒收過大家集資的禮物，因此以「手頭較緊」為由婉拒。沒想到同事事後竟然在背後酸他小氣，有人還說自己「不會在意這些小錢」，讓他聽了很不是滋味，「500是真的沒什麼，但我覺得是感覺問題吧？」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，「要嘛就禮尚往來，要嘛就不要來要錢。」他不懂為什麼自己生日什麼都沒收到，還要白白付出。他表示，沒想到近日同事A又再度跑來問他願不願意集資，而他這次也聽從朋友的建議，直接告訴對方「我沒在每年生日禮物送來送去的，這樣下個月我生日，你們也要想送我什麼太麻煩你們了啦！」

▲▼拒絕,NO,說不,不。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO評估沒送禮必要後，直接拒絕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，他其實很清楚同事根本不會送他生日禮物，所以才故意這樣回答。結果同事A聽完果然就愣住了，只能一臉尷尬表示「也是啦！那我去問別人。」接著便快步逃離現場。

原PO隨後也徵詢網友們的意見，想知道有沒有更好的回答。對此，網友們表示這算是不錯的答案，「既然表明了因為她們也不會回送，憑什麼妳就一定要當分母」、「也可以說你要跟大家分開，想自己送」、「我都直接說很麻煩，最多接受一起吃飯就好」、「還要分錢真的很麻煩」。

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關鍵字：Dcard,集資,分母,送禮,生日,同事,職場

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