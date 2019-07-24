抗高雄719水災！正興里長「交2000份罷韓書」：樹民總統…居民狠打臉



記者鄒鎮宇／高雄報導

719大雨對高雄造成嚴重災情，高雄三民區正興里里長沈秀玲認為，淹水原因是十全滯洪池的工程延宕造成，因此發起罷免高雄市長韓國瑜的聯署活動，目前已拿到2000多份的罷免書。有當地居民直接出面打臉，認為災情根本沒這麼嚴重，都是里長再造謠。

沈秀玲認為，水災後韓國瑜都沒有到場關心，「把你的心好好放在高雄市政，我們現在高雄處處原生植物園，到處綠意盎然、雜草叢生，你知不知道有的蚊蟲躲在雜草裡面，你不要去除草嗎？你爬樹洞？太可笑了」，還拿出「樹民總統，緣木求瑜」的字牌調侃韓國瑜。

「你有體恤到我們嗎？」沈秀玲說，韓國瑜只會作秀，十全滯洪池沒有完工才會造成此次淹水，甚至嗆對方只會聞水，「你應該想怎麼去啟動救災機制」，並在里內號召霸韓，正興里1萬4000多名住戶，已蒐集到2000多份聯署書。

▲▼WeCare活動發起人尹立、 正興里里長沈秀玲。（圖／東森新聞）



針對十全滯洪池工程延宕，WeCare活動發起人尹立表示，他不懂為何這麼基本的工程可以拖延這麼久，「他（韓國瑜）竟然那麼愛爬樹，乾脆來寶珠溝游泳好了」。

據《聯合報》報導，當地居民的陳姓、李姓居民指出，719水災僅有孝順街505巷比較容易淹水，其他地區必非逢雨必淹，且此次時雨量破百、範圍又大，才會突然淹水，但雨勢漸緩時，水也跟著退去；另外，其他里也傳出淹水的災情，卻只有沈秀玲特別強調，讓當地居民感覺不舒服，希望對方不要造謠，影響房價。