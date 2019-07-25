北宜直鐵通過翡翠集水區　柯文哲：政治不要亂喊！先跟我說環評

記者楊亞璇／台北報導

北宜直鐵路線有新進度，鐵道局決定以穿越翡翠水庫集水區到頭城的新方案送交通部審查，引起環保團體抗議。台北市長柯文哲25日被問及此事回應，翡翠水庫要供應600萬人口的用水問題，「不要開玩笑，政治不要亂喊」，「不要先跟我說要蓋，先說環評結果」，還是要回歸到用數據回答的時代。



柯文哲出席準公共幼兒園記者會表示，今天早上跟翡翠水庫管理局長有進會議討論，秘書長有到交通部找政次討論，他要跟民進黨政府講，北宜直鐵、基隆輕軌、汐止民生「每一個拿出來講都對，但是合起來看很奇怪」，其實真正需要的是基隆河谷交通整合計畫。

柯文哲說，還有人在講說高鐵要延伸到宜蘭，是要走北宜直鐵的路線還是怎樣，所以政治還是要務實，是就是，不是就不是，要拿出來一包討論，以前數據指出，做雪隧的時候翡翠水庫影響很大，目前重要問題，北宜直鐵要蓋的話「不要先跟我說要蓋，先說環評結果」。

「我去宜蘭繞九彎十八拐，我可以忍受，可是你給我一天不喝水，我就抓狂。」柯文哲強調，翡翠水庫要供應600萬人口的用水問題，「所以這不要開玩笑，政治不要亂喊」，蓋北宜直鐵環境影響是什麼要先講清楚，不要講不出來就說要蓋，政治還是要務實，「我沒特別贊成反對，態度是把數據拿出來講」，如果要蓋北宜直鐵，有沒有環境上改進計畫、預計影響是，「因為老實講，挖雪隧的時候翡翠水庫的淤積度有增加，這都有數據，所以還是回歸到用數據回答的時代」。

▲柯文哲出席準公共幼兒園記者會。（圖／記者宋良義攝）