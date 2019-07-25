柯文哲酸賴清德逃亡海外　李退之嗆：用惡意攻擊謀取2020大位

▲柯文哲、賴清德。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

對於台北市長柯文哲日前在網路節目中表示，「前行政院長賴清德應該逃亡海外了」，賴清德辦公室發言人李退之25日痛斥，在藍綠參選人各自就位之際，「柯文哲的起手式竟然是嘲諷和虛偽不實的攻擊言論」，以這樣的行為謀取大位，與「爬樹的魚」雖說各擅勝場，但實非市民之福，更非台灣人民之福。

自從賴清德輸掉民進黨總統初選後，就轉為低調支持民進黨團結，以贏得2020總統大選，對此，柯文哲日前接受Yahoo TV《鄉民大會》專訪時表示，賴清德應該逃亡海外了，因為現在聯絡他都說不在。

對此，李退之於臉書批評，柯文哲市長參選總統的傳聞不斷，但在藍綠參選人各自就位之際，「起手式竟然是嘲諷和虛偽不實的攻擊言論」，以這樣的行為謀取大位，與「爬樹的魚」雖說各擅勝場，但實非市民之福，更非台灣人民之福。

李退之表示，柯文哲指稱賴清德逃亡海外的說法，已經超過對藍綠參選人「菜包草包」說的戲謔嘲諷，完全是虛偽不實的惡意攻擊，難道柯文哲真的怕的是賴清德？怕賴清德在雲遊海外之後，練就了一身絕世武功，在光明頂上一掌劈了柯文哲？

李退之還說，柯文哲夫人陳佩琪表示「覺得可以幫人民過更好的日子，那就去做吧！」相對於柯文哲，格局似乎還高了許多，但如果用這樣虛假攻擊的套路要幫人民過更好的日子，大不妙矣！