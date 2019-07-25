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接公司帳務！他看「2,344,568,997」眼花：求速讀法　網推上手2招：看逗號

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可果美寄包裹給未收到面試的求職者（圖／pixabay）

▲原PO接下公司帳務工作。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人習慣看到一長串數字後，就從右邊開始數「個、十、百、千……」。一名學歷史出身的網友表示，他最近剛接公司帳務，現在碰到一個問題，就是遇到數字大的數目，像是「2,344,568,997」，雖然知道要3位數撇一撇，他卻沒辦法快速讀出來，只好求助「有沒有人可以提供方法或概念，可以讓人快速讀出？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上表示，他最近剛接公司帳務，但本身是學歷史出身、偏偏不是學商，被老闆要求接帳務的情況下，就碰到一個問題，「我遇到這種數字大的數目，『2,344,568,997』，我知道要3位數撇一撇，但我無法快速讀出來」，要1個1個從「個、十、百千、萬、十萬」數起。

請繼續往下閱讀...

原PO忍不住求助，有沒有方法或概念，可以讓人快速讀出一長串的數字。看到貼文後，就有人留言，「看久就習慣了啊」、「唸久了就會了，可以自己下班練習」、「看久就習慣啦，真的」、「每天億來億去的，看久就習慣了！現在看到都可以直接讀出來。」

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上班族、會計師示意圖（圖／達志／示意圖）

▲原PO求助，想問快速唸出數字的方法。（圖／達志／示意圖）

網友紛紛提供練習訣竅，有人是「逗號法」，「9位=億，8位=千，直接看這2個判斷要念的單位」、「1個逗號是千，2個逗號是百萬，3個逗號是十億，這3個記起來，就可以快速認了」、「我都記第2個逗號是百萬」。

還有人是「4字一組法」，「你可以4個4個撇，中文是4個一個單位、英文是3個，所以英文都用3個一撇，可以試試看4個一撇，4個就是萬、億、兆這樣」、「4位一組比較快，萬億兆」。不過就有人比較不推薦「4字一組法」，「4位一撇做的帳，給別人看造成別人困擾。」

不少人則是驚呼，自己從小靠一招練就這個技能，讓其他人笑噴，「自從玩過某線上遊戲以後，幾千萬我可以直接目視」、「推，雖然我不是玩那個線上遊戲，但的確遊戲有助於算數目」、「真的耶！原來我是在線上遊戲練出這個技能的」、「在線上遊戲練出看數字+1。」

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關鍵字：帳務,記帳,數字,單位,PTT

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