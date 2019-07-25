考生最後入學機會！　四技二專日間部今起填志願…最多可填199個

▲四技二專今起開放網路填寫志願，108學年度共計77校2,815系科（組）、學程參加招生，提供47,149名招生名額。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生網路選填登記志願今（25日）上午10點開始開放填寫，技專校院招生委員會聯合會官網上也已公告實際招生名額、各招生群（類）別之校系科（組）、學程考科成績權重組合人數累計表及考生個人總成績查詢，供考生作為選填志願參考。108學年度共計77校2,815系科（組）、學程參加招生，提供47,149名招生名額，考生最多可填199個志願。

技專招聯會指出，108學年度本招生由各校系科(組)、學程自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，考生登入個人總成績查詢系統時，可於統一入學測驗所報招生群(類)別中，選擇各權重組合，系統即會計算該權重組合之加權後總成績，並帶出採計該組合之校系科（組）、學程及實際招生名額，請考生多加利用。

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▲參加四技二專招生的考生最多可填199個志願。（圖／記者李毓康攝）

技專招聯會主任王錫福提醒考生，這次的招生是今年度四技二專日間部考生最後入學管道，請考生把握機會並儘早在30日下午5點前完成網路選填登記志願。相關規定考生可參閱招生簡章或至網路選填登記志願期間到技專招聯會網站下載「網路選填登記志願系統操作手冊」參考使用。