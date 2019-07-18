分發名額創新低！指考39分就可填志願　最低組合落在「英、數甲、化學」

▲大學指考今公布成績。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（18日）公布成績，大學考試入學分發委員會中午也在考試分發委員會網站公布今年度招生名額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準。今年考試分發的招生名額共有34,576名，首度跌破4萬，創歷年新低，各招生管道回流名額總計10,001名，亦較去年減少4,796人，減幅32%。

成功大學教務長王育民分析，今年72種採計組合中，最低的登記標準與去年相同，落在二類組，「英文、數學甲、化學」這個採計組合，原始總分39分以上的考生就可参加登記，比去年提升1分。

請繼續往下閱讀...

▲108學年指考五標。（圖／大考中心提供）點圖可放大

王育民說明，今年共有63校1874個系組參與考試分發招生，考試分發委員會也提供了「登記志願單機版」，讓考生可以在登記志願開放前預先模擬系統操作，各系組要求的招生條件也都可在單機版裡查詢。

考生19日起可繳交登記費，屆時考試分發委員會網站將提供「繳費單下載及繳費紀錄查詢系統」讓考生查詢使用。特別要提醒考生，今年登記志願截止日是周日，因此臨櫃繳費只開放至26日下午3點30分，之後僅能使用ATM繳費至28日中午12點止，請考生務必掌握好時間。登記時間從24日上午9點起至28日下午4點半止，逾期無法受理，預定8月7日放榜。



其他人還看了....

考生注意！指考成績單今寄發 上午9點起可上網或電話查詢

物理考題光看頭就痛！ 5889字難倒學生「頂標75分創5年新低」