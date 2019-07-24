大學指考今開放上網登記志願　補教師：100個志願都要填

▲大學指考今日起開放考生上網登記志願，考生最多可填100個志願，8月7日公告統一分發錄取名單。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108 學年度指考成績通知單已在18日寄發，今年考試入學分發管道共有3萬4576個名額，今（24日）上午9點至28日下午4點半止開放考生上網登記志願，考生最多可填100個志願，8月7日公告統一分發錄取名單。補教業者建議考生，志願卡前30個可填夢幻科系，中間40個填務實科系，最後30填保守科系，並且100個志願都要填，以免落榜。

根據大學考試入學分發委員會資料顯示，今年考試分發的招生名額共有3萬4576名，較去年減少5687人，約14%，各招生管道回流名額總計10001 名，亦較去年減少4,796人，減幅32%。今年採計72 種組合，共有63校1874個系組參與考試分發招生，考試分發委員會也提供了「登記志願單機版」，讓考生可 以在登記志願開放前預先模擬系統操作，各系組要求的 招生條件也都可在單機版裡查詢。

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升學輔導專家劉駿豪說明，今年由於回流減少5000個名額緣故，很難只用五標來估算落點，一定要參考組合成績人數累計表，才較準確，建議考生選填志願時拉大範圍「填深填廣」，善用100個志願，多評估科系趨勢，更特別提醒成績中段考生，安全的科系要多填，以免落榜。





▲補教業者建議考生，志願卡前30個可填夢幻科系，中間40個填務實科系，最後30填保守科系，並且100個志願都要填，以免落榜。（圖／記者崔至雲攝）

劉駿豪進一步指出，這次指考，整體來看各類組的落點預估比去年高，成績排名前段的考生可根據去年的科系門檻，並評估自我對科系期待、現實考量等，用刪去法排除不想去唸的科系，台大醫學系最低門檻恐要460分才行，至於醫學系最低則要432分。

劉駿豪建議考生，先估算自己的得分，對照去年門檻找到相近落點後，在志願卡中的前30個填入夢幻科系，之後中間40個填務實科系，最後30填保守科系，此外，考生可先行上考試分發委員會網站搜尋107年的錄取分數一覽表，排序找出理想科系、落點區間、安全校系，將採計科目與分數列出，有助於選填校系。

分發會也提醒考生，今年登記志願截止日是周日，因此臨櫃繳費只開放至26日下午3點半，之後僅能使用 ATM繳費至28日中午12點止，請考生務必掌握好時間。

