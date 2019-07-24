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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／東莞上半年外貿進出口6333.1億元人民幣　同期增長6.8%

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▲東莞夜景（圖／CFP）

▲東莞。（圖／CFP）

《廣東》東莞對「一帶一路」沿線國家進出口快速增長

今年上半年廣東東莞市外貿進出口6333.1億元人民幣，比去年同期（下同）增長6.8%，其中東莞對「一帶一路」沿線國家進出口快速增長，增長了20.8%。據黃埔海關計算，上半年東莞的進出口額位居廣東省第2位，增速在廣東省外貿前3的深圳、東莞、廣州三個城市中最快。（中新社）

《內蒙古》中外學者獻策「歐亞物流樞紐新通道」發展大計

「中蒙俄智庫國際論壇2019」於23日至24日在內蒙古自治區呼和浩特拉開帷幕，多名中外學者圍繞「歐亞物流樞紐新通道」展開討論並獻計獻策。（中新社）

《湖南》網易有道與芒果互娛達成戰略合作　雙方共推快樂芒果詞典筆

芒果互娛智能產品發布會23日在長沙舉行，網易有道與芒果互娛正式達成戰略合作協議，雙方將開啟以智能硬件為核心的戰略合作。會上，由網易有道與芒果互娛共同打造的快樂芒果詞典筆正式發布，成為青春芒果節•青春芒果城上的亮點科技產品。（中新社）

《北京》北京高招本科普通批次錄取結束　共錄取30033人

北京市特殊類型志願招生和本科普通批次錄取工作於7月15日至21日進行。今年，大陸全國共有601所院校在京參加本科普通批次錄取，由於生源情況良好，部分高校增加了招生計劃。截至目前，北京市順利完成特殊類型志願招生和本科普通批次錄取工作，共錄取考生30033人，其中文科錄取6930人，理科錄取23103人。（人民網）

▲▼2019高招錄取現場。（圖／CFP）

▲2019高招錄取現場。（圖／CFP）

《廣東》南沙投資近10億元　打造特色公交站場

廣州公共資源交易中心官網23日發布了「南沙新區公交站場建設（一期）建設方案設計編制服務」的招標公告。根據《南沙新區公交站場建設（一期）建設方案設計任務書》顯示，公交站場總用地66243平方米，建設投資估算為94500萬元人民幣，工程費用76500萬元人民幣。（羊城晚報）

《河南》「2019港澳青少年遊學推廣活動」暨內地遊學聯盟大會在洛陽舉辦

「2019港澳青少年遊學推廣活動」暨內地遊學聯盟大會24日在洛陽市舉辦。來自中央有關部門、內地遊學聯盟成員代表、港澳游學機構和學校代表，以及專家學者等200多人參加。（中新社）

《新疆》新疆推進校園食堂「明廚亮灶」建設

新疆維吾爾自治區市場監督管理局表示，下半年，新疆將加大食品安全監管執法力度，推進校園食堂「明廚亮灶」建設，力爭在年底前實現全疆城鄉學校（幼兒園）「明廚亮灶」覆蓋率達到70%以上。（新華社）

《甘肅》甘肅張掖精品景區形成集群　境外遊客持續增長

甘肅張掖市官方24日對外發布稱，該市今年上半年共接待遊客1611.62萬人次，同比增長29.5%，旅遊綜合收入達到106.46億元，同比增長35.07%，遊客在張掖停留時間明顯延長，特別是境外遊客年均增長40%。（中新社）

▼甘肅張掖七彩丹霞景區。（圖／翻攝中新社）

▲▼甘肅張掖七彩丹霞景區。（圖／翻攝中新社）

ET快訊
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