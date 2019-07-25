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受「實體清單」影響　華為證實美國子公司裁員600餘人...佔比高達7成！

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▲▼ futurewei,華為子公司,未來為。（圖／路透社）

▲Futurewei是華為2001年在美國德克薩斯州註冊成立的子公司。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為在美國的技術研究子公司Futurewei Technologies，日前傳出因華為尚未擺脫美國的黑名單，因此計劃大幅裁員。對此，華為24日確認這一事實並表示，這是由於公司及其下屬的68家子公司納入「實體清單」對子公司業務產生限制，因此裁員600餘人。

根據《北京頭條》報導，華為方面表示，美國商務部工業與安全局（BIS）於今年5月16日，將華為公司及其下屬的68家子公司納入「實體清單」，直接對Futurewei的業務運營帶來很大的限制，因此，Futurewei不得不對業務範圍作出調整，並於7月22日起裁員600餘人。

華為指出，Futurewei是華為公司於2001年在美國德克薩斯州註冊成立的子公司，2018年研發投入為5.1億美金，「這是一個困難的決定，對於受影響的員工，我們將給予包括薪資和福利等在內的離職補償」，Futurewei將繼續嚴格遵守美國本地法律法規運作業務。

▲▼ 華為在英國的命運懸而未決。（圖／路透）

▲美國35家企業交50多份解禁華為申請。（圖／路透）

據參考消息報導，Futurewei22日正式宣告裁員，這波裁員將影響到該公司850名員工中的七成。其員工表示，華為中國總部已發出一份裁員名單，旨在取消任何開源項目、與華為近期產品相關的項目，以及任何關鍵技術的研發。

此前，華為創始人任正非在接受采訪時表示，原本華為計劃在今年為Futurewei投資6億美元用於產品研發，但是受「實體名單」影響，這家子公司將來不能把任何研發成果發送給華為，並且其員工也不得與華為的員工進行任何聯繫。因此這使得華為難以管理與這家公司的合作，並且未來華為與這家公司的聯繫要取決於美國政府對華為的態度。

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關鍵字：華為,華為裁員,Futurewei,華為子公司,實體清單

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