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從全世界招募「天才少年」！華為博士員工年薪最高900萬

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▲▼華為。（圖／記者邱倢芯攝）

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸科技公司華為創始人任正非近日簽發了一份電子郵件，宣佈對部分2019屆頂尖學生實行年薪制管理，其中對8名博士員工實施年薪制，其中年薪最高者達201萬元人民幣（約新台幣900萬元），此外，郵件中也提到，華為今年將從全世界招進20到30名天才「少年」，今後逐漸增加，調整隊伍作戰能力結構。

《澎湃新聞》報導，根據這份郵件，這8名員工年薪最高的兩名為182萬至201萬元（人民幣，下同）；還有兩名員工的年薪為140.5萬至156.5萬元；還有4名員工的年薪為89.6萬至100.8萬元。

▲▼ 任正非。（圖／翻攝自Youtube／CCTV Video News Agency）

▲ 任正非。（圖／翻攝自Youtube／CCTV Video News Agency）

報導指出，根據郵件，華為公司表示，「要打贏未來的技術與商業戰爭，技術創新與商業創新雙創驅動是核心動力，創新就必須要有世界頂尖的人才，有頂尖人才充分發揮才智的組織土壤。」

任正非在今年6月份時就曾表示，「今年我們將從全世界招進20-30名天才少年，明年我們還想從世界範圍招進200-300名。這些天才少年就像 『泥鰍 』一樣，鑽活我們的組織，啟動我們的隊伍」，公司要在未來3-5年會煥然一新，全部「換槍換炮」，一定要打贏這場「戰爭」。

►►華為招攬全球「天才少年」　任正非：未來要自己創造標準

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