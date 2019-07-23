碩士正妹甜笑激似林依晨！相親60次都失敗　奇葩原因曝光...網暴動求報名

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸福建一名正妹自名校碩士畢業後即自己創業，雖然學經歷優異，顏值貌美又身材纖細，但卻相親了60次都沒有找到合意的另一半，原來是心儀類型和其他人截然不同，她要求要胖到有肚子，還要有涵養，就如音樂人高曉松一樣。新聞曝光後，有許多網友被吸引，紛紛大呼求報名相親。

▲▼陳姓正妹碩士的生活照曝光，一雙靈動大眼，微微甜笑，搭配白皙美腿，讓網友直呼比訪問更美。（圖／翻攝自陳小姐微博）



據《梨視頻》報導，30歲的陳姓正妹從廈門大學後，便創業當品牌代理，平常忙於工作，無暇戀愛，讓父母及親朋好友都相當為她著急，時常幫忙介紹對象，還相親過60次左右，無奈始終都沒有找到心儀的另一半。

▲網友認為正妹和林依晨有明星臉。（圖／翻攝自陳小姐微博）



當被問及擇偶條件時，正妹竟表示希望對方不但要胖，還要有肚子，理想型則是知名音樂人高曉松。「他的學識和涵養我都很喜歡。」她還開玩笑說，「就是臉部需要坐一下拉提。」但最後仍豁達表示，一切隨緣，有找到適合對象也好，沒有也罷。

▲奇葩擇偶條件曝光後，網友紛紛搶排隊報名相親。（圖／翻攝自陳小姐微博）



該段訪問曝光後，因為她一頭俏麗短髮，臉蛋柔美，大眼深邃有神，以及超特別的擇偶標準，讓許多網友對此感到很好奇，神出正妹本人微博帳號後發現，生活照中的正妹比訪問中更美，還超像藝人林依晨。許多網友因此在她的微博下瘋狂自薦，排隊求報名相親。